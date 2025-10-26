Feira Nova de Santa Iria com consulta de visão gratuita na Multiopticas de Ourém
A Loja Multiopticas de Ourém está na principal Avenida de Ourém servindo a comunidade com dedicação e qualidade desde 2003.
Os responsáveis pela Multiopticas de Ourém assinalam a realização da Feira Nova de Santa Iria para fazer um convite à população. “As festas da cidade são sempre um momento especial, trazendo mais animação e movimento às ruas. É também uma excelente oportunidade para as famílias nos visitarem e aproveitarem para realizar uma consulta de visão gratuita com os nossos especialistas”. A Multiopticas conta com uma equipa de profissionais qualificados, em constante formação e actualização profissional, para garantir o atendimento, e propor soluções visuais personalizadas a cada cliente, diz Carina Sousa.
“Visite-nos e descubra o que nos torna a sua óptica de confiança em Ourém. Estamos abertos todos os dias, das 9h00 às 19h00, e aos sábados, também durante a tarde, até às 18h00, no nº 178 da Av. D. Nuno Álvares Pereira”.