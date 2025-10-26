uma parceria com o Jornal Expresso
26/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 26-10-2025 10:00

Feira Nova de Santa Iria com consulta de visão gratuita na Multiopticas de Ourém

Feira Nova de Santa Iria com consulta de visão gratuita na Multiopticas de Ourém
Multiopticas de Ourém conta com uma equipa de profissionais qualificados - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Loja Multiopticas de Ourém está na principal Avenida de Ourém servindo a comunidade com dedicação e qualidade desde 2003.

Os responsáveis pela Multiopticas de Ourém assinalam a realização da Feira Nova de Santa Iria para fazer um convite à população. “As festas da cidade são sempre um momento especial, trazendo mais animação e movimento às ruas. É também uma excelente oportunidade para as famílias nos visitarem e aproveitarem para realizar uma consulta de visão gratuita com os nossos especialistas”. A Multiopticas conta com uma equipa de profissionais qualificados, em constante formação e actualização profissional, para garantir o atendimento, e propor soluções visuais personalizadas a cada cliente, diz Carina Sousa.
“Visite-nos e descubra o que nos torna a sua óptica de confiança em Ourém. Estamos abertos todos os dias, das 9h00 às 19h00, e aos sábados, também durante a tarde, até às 18h00, no nº 178 da Av. D. Nuno Álvares Pereira”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar