Trigénius celebra 27 anos de inovação tecnológica e reforça posição no mercado nacional

A Trigénius, empresa especializada em Sistemas de Gestão Integrada (ERPs) e soluções empresariais, celebra este mês o seu 27º aniversário, reafirmando a sua posição de destaque na transformação digital das organizações em Portugal.

Ao longo do seu percurso, a empresa consolidou-se como um parceiro estratégico de referência na implementação de Software de Gestão, Sistemas e Infraestruturas IT, Consultoria e Serviços e essa evolução reflecte-se na sua presença no Ranking das 200 Maiores Empresas de TI (Tecnologias de Informação) em Portugal e numa equipa de, aproximadamente, uma centena de colaboradores altamente qualificados, tendo sido atribuído no último Cegid Partners Awards, o prémio de Partner of the Year 2024 para Portugal.

Reconhecida pela qualidade e excelência dos seus serviços, a Trigénius, com presença em Fátima e Lisboa, mantém as certificações ISO 9001:2015 e PME Excelência 2023, reforçando o compromisso com padrões elevados de desempenho e satisfação dos clientes. O sucesso da empresa também se deve às suas parcerias estratégicas com líderes tecnológicos mundiais, entre os quais se destacam a Cegid Primavera e PHC, Microsoft, Sage, WatchGuard, ESET, HP, FSAS/Fujitsu e Xerox.

Segundo Paulo Ribeiro, administrador e membro fundador da Trigénius, “chegar aos 27 anos é uma prova de resiliência, inovação e confiança mútua com os nossos clientes e parceiros. O nosso foco tem sido sempre o de acrescentar valor ao negócio das empresas através da tecnologia, e é com esse espírito que olhamos para o futuro. Estamos empenhados em continuar a ser um parceiro de referência, investindo em soluções que potenciem a eficiência, a segurança e a competitividade das organizações", conclui.