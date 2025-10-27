Marina Isabel Rocha é especializada em Osteopatia Pediátrica

A osteopata Marina Isabel Rocha, que dá consultas no Cartaxo, na Ilídio Vargas Clínica de Osteopatia, licenciou-se inicialmente como fisioterapeuta, na Escola Jean Piaget, tendo feito a formação em Osteopatia na Escola de Osteopatia de Madrid e, posteriormente, uma especialização em Osteopatia Pediátrica.

Ao relatar o seu percurso profissional, iniciado há vinte e três anos, refere que a opção pela Osteopatia foi por a considerar ser mais abrangente.

“Para ser osteopata, a formação prévia em fisioterapia é muito importante. A osteopatia tem uma visão mais integrativa do ser humano. Tem por base as estruturas de interdependência, de comunicação e os sistemas são todos estudados de forma muito aprofundada, existindo um grande raciocínio clínico através de testes e manobras que nos vão levando a um diagnóstico cada vez mais linear”, sublinha.

Acrescenta que entre as diversas situações em que se pode aplicar a osteopatia estão as hérnias discais, lombalgias, articulação temporomandibular, coluna generalizada, dores de joelho, anca, entre outras.

Quanto à sua especialidade, a Osteopatia Pediátrica, refere poderem-se tratar problemas como condições e deformidades craniofaciais, cólicas, refluxos, irritabilidades, tensões e ajuda na amamentação.

“É uma ajuda preciosa e desde o seu primeiro momento de vida é indicado que o bebé faça uma avaliação. Não é preciso ter uma condição clínica diagnosticada para levar o seu bebé a uma consulta de Osteopatia, sendo fundamentalmente uma maneira de aferir uma estabilidade, conforto e bem-estar para o seu desenvolvimento, numa fase inicial da vida, em que o corpo ainda é muito adaptável, podendo fazer-se correcções que irão influenciar a construção corporal, a postura, a mordida, o olhar, a mobilidade em geral”, afirma.