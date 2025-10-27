uma parceria com o Jornal Expresso
27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 27-10-2025 12:00

Xismor - Grupo H Saúde em Rio Maior com forte ligação à comunidade

Cátia Portela, Beatriz Silva, Jéssica Paixão, Cláudia Fragoso, Vanessa Santos, Sofia Ferreira e Henrique Henriques (CEO do Grupo H Saúde) - foto DR
Primeiro ano celebrado com sinais de crescimento e evolução de uma unidade de saúde que é muito mais que um centro de radiologia.

O primeiro aniversário da Xismor – Grupo H Saúde, em Rio Maior, é celebrado com sinais de crescimento e evolução de uma unidade de saúde que é muito mais que um centro de radiologia, sendo já uma autêntica clínica médica.
Além do serviço de Imagiologia, que se destaca pela prontidão e rapidez de consultas e exames, na Xismor também já pode fazer análises clínicas e usufruir das especialidades médicas de Psicologia, Ortopedia, entre outras.
Um dos ex-líbris da Xismor é a sua Ressonância Magnética Aberta, que permite que os utentes tenham uma experiência menos claustrofóbica do que as normais. É em Rio Maior que pode encontrar este serviço, dos poucos na região e bastante procurado pela comunidade.
A Xismor – Grupo H Saúde pretende continuar ligada à comunidade, estreitar relações com as diversas instituições das regiões envolventes e continuar a oferecer os melhores serviços e especialidades médicas à população.
Os responsáveis da Xismor comprometem-se a cuidar dos seus clientes, oferecendo-lhe profissionais de saúde de enorme qualidade. São cerca de 25 colaboradores, directos e indirectos, que fazem parte da clínica do Grupo H Saúde.
“Foi um ano de muita aprendizagem, que se traduziu num crescimento sustentado pelas excelentes opiniões transmitidas pelos utentes que visitaram a unidade de saúde em Rio Maior”, sublinha Henrique Henriques, administrador do Grupo H Saúde.

