Xismor - Grupo H Saúde em Rio Maior com forte ligação à comunidade

O primeiro aniversário da Xismor – Grupo H Saúde, em Rio Maior, é celebrado com sinais de crescimento e evolução de uma unidade de saúde que é muito mais que um centro de radiologia, sendo já uma autêntica clínica médica.

Além do serviço de Imagiologia, que se destaca pela prontidão e rapidez de consultas e exames, na Xismor também já pode fazer análises clínicas e usufruir das especialidades médicas de Psicologia, Ortopedia, entre outras.

Um dos ex-líbris da Xismor é a sua Ressonância Magnética Aberta, que permite que os utentes tenham uma experiência menos claustrofóbica do que as normais. É em Rio Maior que pode encontrar este serviço, dos poucos na região e bastante procurado pela comunidade.

A Xismor – Grupo H Saúde pretende continuar ligada à comunidade, estreitar relações com as diversas instituições das regiões envolventes e continuar a oferecer os melhores serviços e especialidades médicas à população.

Os responsáveis da Xismor comprometem-se a cuidar dos seus clientes, oferecendo-lhe profissionais de saúde de enorme qualidade. São cerca de 25 colaboradores, directos e indirectos, que fazem parte da clínica do Grupo H Saúde.

“Foi um ano de muita aprendizagem, que se traduziu num crescimento sustentado pelas excelentes opiniões transmitidas pelos utentes que visitaram a unidade de saúde em Rio Maior”, sublinha Henrique Henriques, administrador do Grupo H Saúde.