Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues

Bricomarché do Cartaxo, dos aderentes Shaiza e Marco Rodrigues, também proprietários do Bricomarché do Carregado desde 2022, abriu na Terça-feira.

A nova loja do Grupo Mosqueteiros, na Circular Urbana, Vale Verde, tem uma área total de 1.588 m2 e gerou 16 novos postos de trabalho.

Na abertura estiveram presentes, Isabel Alves empresária do Grupo Os Mosqueteiros, João Carlos Rodrigues representante do Grupo e Responsável Adjundo da UDM, Paulo Alves na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Grupo Bricomarché em Portugal, o Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor e o Presidente da Junta de Freguesia do Cartaxo.