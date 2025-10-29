uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 29-10-2025

Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues

1 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
2 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
3 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
4 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
5 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
6 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
7 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
8 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
9 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
10 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
11 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
12 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
13 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
14 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
15 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
16 / 16
Já abriu o Bricomarché do Cartaxo, de Shaiza e Marco Rodrigues
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bricomarché do Cartaxo, dos aderentes Shaiza e Marco Rodrigues, também proprietários do Bricomarché do Carregado desde 2022, abriu na Terça-feira.

A nova loja do Grupo Mosqueteiros, na Circular Urbana, Vale Verde, tem uma área total de 1.588 m2 e gerou 16 novos postos de trabalho.
Na abertura estiveram presentes, Isabel Alves empresária do Grupo Os Mosqueteiros, João Carlos Rodrigues representante do Grupo e Responsável Adjundo da UDM, Paulo Alves na qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Grupo Bricomarché em Portugal, o Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor e o Presidente da Junta de Freguesia do Cartaxo.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar