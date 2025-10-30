Julião Luz & Filhos apresenta novo KIA EV4 em Santarém

O Concessionário KIA no Ribatejo, Julião Luz & Filhos, apresenta o novo KIA EV4 nas suas instalações na Zona Industrial de Santarém, de sexta-feira, de 31 de Outubro a domingo, 2 de Novembro.

O Concessionário KIA no Ribatejo, Julião Luz & Filhos, apresenta o novo KIA EV4 nas suas instalações na Zona Industrial de Santarém, de sexta-feira, de 31 de Outubro a domingo, 2 de Novembro. Quem for conhecer o novo modelo pode também testar o carro.

As instalações do concessionário em Santarém situam-se na rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, lote 50. O horário de sexta-feira e sábado é das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. No Domingo é das 15h0 às 19h00.