Economia | 30-10-2025 12:31
Julião Luz & Filhos apresenta novo KIA EV4 em Santarém
O Concessionário KIA no Ribatejo, Julião Luz & Filhos, apresenta o novo KIA EV4 nas suas instalações na Zona Industrial de Santarém, de sexta-feira, de 31 de Outubro a domingo, 2 de Novembro. Quem for conhecer o novo modelo pode também testar o carro.
As instalações do concessionário em Santarém situam-se na rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, lote 50. O horário de sexta-feira e sábado é das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. No Domingo é das 15h0 às 19h00.
