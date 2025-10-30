uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 30-10-2025 12:31

Julião Luz & Filhos apresenta novo KIA EV4 em Santarém

Julião Luz & Filhos apresenta novo KIA EV4 em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Concessionário KIA no Ribatejo, Julião Luz & Filhos, apresenta o novo KIA EV4 nas suas instalações na Zona Industrial de Santarém, de sexta-feira, de 31 de Outubro a domingo, 2 de Novembro.

O Concessionário KIA no Ribatejo, Julião Luz & Filhos, apresenta o novo KIA EV4 nas suas instalações na Zona Industrial de Santarém, de sexta-feira, de 31 de Outubro a domingo, 2 de Novembro. Quem for conhecer o novo modelo pode também testar o carro.
As instalações do concessionário em Santarém situam-se na rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, lote 50. O horário de sexta-feira e sábado é das 9h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. No Domingo é das 15h0 às 19h00.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar