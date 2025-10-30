ULS Lezíria investe 18,5 milhões com apoio do PRR e Alentejo2030

Unidade Local de Saúde da Lezíria vai apostar em mais e melhores cuidados de saúde com um investimento de 18,5 milhões na modernização das suas infraestruturas.

O Hospital Distrital de Santarém e os Cuidados de Saúde Primários, pertença à Unidade Local de Saúde da Lezíria, vão receber um investimento de 18,5 milhões na sua modernização. A instituição apresentou aos seus profissionais, no dia 20 de Outubro, o Plano de Projectos Financiados e Investimentos 2025-2030. O investimento inédito conta com o apoio financeiro do Portugal2030, através do cofinanciamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do programa Alentejo2030. Segundo Marta Bacelar, directora do Serviço de Gestão de Projectos, Investimentos e Parcerias, trata-se de um período excepcional de financiamento que permitirá concretizar projectos estruturantes para o futuro da ULS Lezíria.

Com um valor de cerca de 16 milhões de euros, o investimento no Hospital de Santarém contempla novas unidades e remodelações, criação da Unidade de Ambulatório de Psiquiatria e Saúde Mental, remodelação do internamento de Psiquiatria e de quatro Serviços (Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia, Ortopedia e Medicina), criação da Unidade de Cuidados Intermédios de Medicina Interna, substituição integral da rede de água, do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) e construção de uma base para a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) (financiados pelo Alentejo2030). Para além disso, envolve ainda a modernização tecnológica, aquisição de equipamentos de diagnóstico e tratamento de última geração, proporcionando maior conforto aos doentes — mamógrafo, equipamento de diagnóstico, tratamentos de última geração, entre outros.

O investimento nos Cuidados de Saúde Primários, com um valor de cerca de 2,5 milhões de euros, possibilitará a criação de dois Centros de Diagnóstico Integrado, um Gabinete de Movimento e Reabilitação, seis Gabinetes de Medicina Dentária, a aquisição de uma unidade móvel para rastreios, viaturas para as equipas de Cuidados Comunitários Integrados, entre outros. Simultaneamente, está previsto um financiamento pelo PRR, de cerca de 13,5 milhões de euros, atribuído aos municípios para intervenções e criação de novas infraestruturas de Cuidados de Saúde Primários.

Para além dos projectos financiados pelo PRR e pelo Alentejo2030, a ULS Lezíria tem alinhado até 2030 investimentos estratégicos no valor global de cerca de 63 milhões de euros na construção de um novo edifício hospitalar para Cirurgia de Ambulatório, Cuidados Intensivos e Esterilização, a criação de um novo piso para o Hospital de Dia de Oncologia, a conclusão da remodelação das enfermarias, a requalificação e ampliação de serviços como Patologia Clínica, Urgência Geral e Pediátrica, Farmácia, Cozinha Hospitalar, melhoria da eficiência energéticas, instalação fotovoltaica e construção de uma ETAR, entre outros.