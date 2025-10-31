Comer de Carne celebra a identidade gastronómica de Coruche

A terceira edição da mostra enogastronómica “Comer de Carne – A identidade de um território à mesa” realiza-se em Coruche nos dias 8 e 9 de Novembro, reunindo restaurantes e produtores locais num fim-de-semana dedicado à autenticidade, aos sabores e à alma gastronómica do concelho. O evento, que coincide com as comemorações do Dia Mundial do Enoturismo (9 de Novembro), celebra um dos pratos mais emblemáticos da região, o Comer de Carne, também conhecido como Sopas de Carne, num ambiente de partilha, animação cultural e valorização das tradições coruchenses.

Entre os participantes estão os restaurantes Fonte de Pau (Santana do Mato), Maia (Couço), O Coruchense, O Farnel, Ó Manel (todos em Coruche), Sabores de Coruche (Monte da Barca) e Santa Justa Restaurante (Couço), que irão preparar o prato com o saber e a genuinidade que o tempo moldou, sempre acompanhado por vinhos locais de excelência.

A iniciativa estende-se também a várias quintas e espaços do concelho, onde a gastronomia se cruza com experiências de natureza e cultura. Entre elas destacam-se “A Apicultora — Experiência Apícola e Caminhada Interpretativa” (8 de Novembro), “Comer de Carne nas Onzenas” na Herdade das Onzenas (8 de Novembro), “Sopas de Carne em Panela de Barro” no Pé Manco (8 e 9 de Novembro), “Visita à Adega e Prova de Vinhos e Produtos Locais” na Quinta de Santo André (9 de Novembro) e “Comer de Carne e Experiências” no Sorraia Hotel Rural e Santa Justa Restaurante (8 e 9 de Novembro).