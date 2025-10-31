Escola Profissional de Rio Maior comemorou 33 anos

O director pedagógico da Escola Profissional de Rio Maior, João União, referiu, no decorrer da entrega de prémios, integrada nas celebrações do 33º aniversário da mesma, que “mérito, esforço e profissionalismo” são fundamentais para a formação dos alunos, quer os que seguem para o Ensino Superior, quer os que entram no mercado de trabalho. Em fase de conclusão do Centro Tecnológico Industrial, referiu a importância deste investimento para um apetrechamento de ferramentas e equipamentos tecnologicamente avançados, maximizando assim a qualidade da formação, alinhada com as exigências do mercado de trabalho.

Por seu lado, o presidente do conselho de gerência, Lopes Candoso, sublinhou o objectivo principal da Escola. “Somos e continuaremos a ser uma escola de pessoas. A formação profissional é uma via de sucesso e um pilar essencial, um caminho de oportunidades. Aqui os nossos alunos aprendem a fazer e aprendem a ser. Formamos técnicos sim, mas formamos sobretudo cidadãos conscientes”.

Ao longo da sua existência, a Escola Profissional de Rio Maior foi construída por “mais de 2400 alunos em cerca de 104 turmas e quase 400 colaboradores”, referiu João União, que agradeceu o papel fundamental das empresas no apoio à escola através do patrocínio de prémios e estágios. O director pedagógico chamou a atenção para a Central Lobão pela entrega de 10 mil euros em material para as oficinas da EPRM.

O Prémio Alunos Quadro de Atitude e Valores, que reconhece as qualidades dos alunos na participação de projectos e actividades da escola, foi entregue a Djeferson Mané, Mário Piedade, Martim Conde, Martim Barra, Iris Gonçalves, José Serafim, Bruno Batista e Salvador Montez.

Foram entregues Prémios de Mérito Empresarial aos melhores alunos que completaram o seu ciclo de formação no ano lectivo transacto nos cursos profissionais em Manutenção Industrial/Electromecânica; Desporto; Electrónica; Automação e Computadores; Comunicação e Serviço Digital e Acção Educativa. Os alunos premiados foram os seguintes: David Monteiro, Tiago Felício, Afonso Fernandes, Arkadii Yatsenko, Carlos Gamenti, Sofia Mata, Afonso Dácio, António Cordeiro, José Serafim, Rui Cruz, Salvador Montez, José Temudo, Afonso Guerreiro, Diogo Colaço, Lara Revez, Matilde Carvalho, Alcione da Costa, Lara Filipe, Anisa da Costa, Soraia Mata e o aluno Bruno Batista recebeu o prémio de Melhor Aluno do seu ciclo de formação.

Os Prémios Mérito Empresas e Melhor Aluno são patrocinados pelas empresas: Lusical, Bielco, Sibelco, Fravizel, António Filipe Neto, Planície Verde, Detalhes, My Fit Club, MVP, Fundação do Desporto, Grémio Riomaiorense, Bitzone, Sifucel, Golden Eagle, Hugo Lage – Remax e Papelaria Ideal. Durante a sessão o aluno Pedro Sousa presenteou todos ao tocar duas peças ao piano.

A sessão foi encerrada pela vereadora da Educação, Leonor Fragoso, e no final da tarde, os participantes regressaram à escola para partir o bolo e cantar os parabéns.