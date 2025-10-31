Marques, Ldª apresentou o novo Mercedes-Benz CLA

O lançamento do novo Mercedes-Benz CLA, em Santarém, nas novas instalações da Marques Ldª, contou com a presença do CEO da Mercedes-Benz Ibérica, Dr. Reiner Hoeps, e do CEO da Mercedes-Benz Portugal, Dr. Holger Marquardt, bem como os responsáveis dos vários departamentos da Mercedes-Benz em Portugal.

Durante o evento foi destacada a importância para a marca do novo modelo e reconhecida a qualidade das novas instalações do concessionário Marques, Lda, que correspondem ao novo conceito da marca para um atendimento de excelência ao cliente.

O novo Mercedes-Benz CLA une o melhor do design desportivo com a mais avançada tecnologia da marca. Distingue-se pelo seu design arrojado, pelas proporções elegantes e pela presença inconfundível que já é marca registada da Mercedes-Benz. No interior, destaca-se o novo sistema MBUX de última geração, que transforma a experiência de condução num momento de pura interacção e conectividade.

Durante o evento, os participantes puderam descobrir os detalhes e inovações que tornam este modelo único - desde as motorizações mais eficientes às funcionalidades inteligentes de assistência à condução.

O novo CLA é o primeiro veículo a funcionar inteiramente através do Sistema Operativo Mercedes Benz (MB.OS) desenvolvido pela marca. Cada veículo está equipado com um super-computador que está ligado à Mercedes-Benz Intelligent Cloud, permitindo actualizações regulares over-the-air para as funções mais importantes do veículo, incluindo os sistemas de assistência à condução.

O modelo oferece uma autonomia de até 790 km (WLTP), recarrega até 325 km em apenas 10 minutos e está disponível em duas versões: CLA 250+ com tecnologia EQ (272 cv) - a partir de 55.500 euros (IVA incluído) e CLA 350 4MATIC com tecnologia EQ (354 cv) - a partir de 60.050 euros (IVA incluído).