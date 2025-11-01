uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 01-11-2025 10:00

Carby Super Sales chega a Santarém
A Carby traz ao Santarém Retail Park centenas de viaturas com condições exclusivas durante três dias de campanha - foto DR
Ofertas exclusivas para particulares e válidas para aquisições formalizadas até 9 de Novembro de 2025. A entrada é livre.

Entre 7 e 9 de Novembro, o Santarém Retail Park vai receber uma das maiores campanhas de automóveis semi-novos e usados do ano. Durante apenas três dias, a Carby vai trazer à cidade o evento Carby Super Sales, uma oportunidade única para quem procura um automóvel. O palco eleito será o Santarém Retail Park, que promete reunir uma vasta selecção de semi-novos e usados certificados, com condições exclusivas válidas apenas durante o período da campanha.
Além dos descontos directos – até 2.000 euros, um ano extra de garantia e ainda de uma vantagem cliente até 1.600 euros em serviços de oficina –, quem visitar o espaço poderá agendar uma visita personalizada e contar com o apoio da equipa Carby para escolher o veículo que melhor se adapta às suas necessidades. As ofertas são exclusivas para particulares e válidas para aquisições formalizadas até 9 de Novembro de 2025.
A entrada é livre e, para além dos modelos em exposição, todos os clientes terão acesso a um stock de mais de 2.500 viaturas, disponíveis através dos canais digitais da Carby e prontas para entrega imediata.

