Carby Super Sales chega a Santarém

Entre 7 e 9 de Novembro, o Santarém Retail Park vai receber uma das maiores campanhas de automóveis semi-novos e usados do ano. Durante apenas três dias, a Carby vai trazer à cidade o evento Carby Super Sales, uma oportunidade única para quem procura um automóvel. O palco eleito será o Santarém Retail Park, que promete reunir uma vasta selecção de semi-novos e usados certificados, com condições exclusivas válidas apenas durante o período da campanha.

Além dos descontos directos – até 2.000 euros, um ano extra de garantia e ainda de uma vantagem cliente até 1.600 euros em serviços de oficina –, quem visitar o espaço poderá agendar uma visita personalizada e contar com o apoio da equipa Carby para escolher o veículo que melhor se adapta às suas necessidades. As ofertas são exclusivas para particulares e válidas para aquisições formalizadas até 9 de Novembro de 2025.

A entrada é livre e, para além dos modelos em exposição, todos os clientes terão acesso a um stock de mais de 2.500 viaturas, disponíveis através dos canais digitais da Carby e prontas para entrega imediata.