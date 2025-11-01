uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 01-11-2025 18:00

Cartaxo promoveu sabores e tradições no Festival Nacional de Gastronomia

ESPECIAL EXPOCARTAXO
Showcooking do chef Cláudio Correia foi um dos momentos do certame - FOTO – CM Cartaxo
Doçaria, artesanato e showcooking do chef Cláudio Correia destacaram o concelho do Cartaxo no evento que celebra a gastronomia portuguesa.

O concelho do Cartaxo marcou presença no Festival Nacional de Gastronomia, que decorreu de 16 a 26 de Outubro na Casa do Campino, em Santarém, promovendo os seus sabores, tradições e talentos culinários. O concelho do Cartaxo esteve em foco no evento no dia 23 de Outubro, tendo o stand da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) sido palco da promoção dos produtos locais, da doçaria tradicional e da oferta turística.
A doçaria tradicional foi apresentada aos visitantes pela Comissão dos Festejos em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos, de Vila Chã de Ourique – “Os Cinquentões 2026” –, e pela Comissão dos Festejos em Honra de Nossa Senhora do Desterro, de Pontével – “Os Quarentões 2026”. Também marcaram presença a Naturis, com os seus sabonetes artesanais, e a artesã Ana Tão, que levou ao festival o seu trabalho de produção artesanal. Um dos momentos altos do dia foi ainda o showcooking do chef Cláudio Correia, do novo restaurante O Cartaxense (a inaugurar em Novembro, na Rua dos Moinhos, no Cartaxo). O chef apresentou um delicioso Tártaro, harmonizado com o vinho Detalhe, da Adega do Cartaxo.

