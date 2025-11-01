Clínica Veterinária Vila Franca Vet com novos serviços e horários

A nova administração da clínica veterinária Vila Franca Vet, constituída pelo casal Daniela e Gabriel Varela, tem introduzido alterações para melhorar os serviços prestados, desde que assumiu a clínica, no início do ano.

Foram implementados novos serviços na área de bem-estar animal, tais como banhos e tosquias e fisioterapia, com a ajuda da auxiliar Catarina Ferreira. Foi também criado um laboratório clínico próprio, que permite ter resultados em minutos, evitando o envio das colheitas para outro local e eliminando o tempo de espera.

A Vila Franca Vet expandiu também as suas competências cirúrgicas, realizando actualmente, para além das cirurgias de rotina, procedimentos de tecidos moles mais complexos, com técnicas modernas e maior segurança. Com entusiasmo e compromisso, investindo constantemente em melhorias que reforçam a qualidade dos serviços, Daniela e Gabriel Varela juntam à competência profissional e experiência de 13 anos de prática, o amor pelos animais.

“Tratamos os pacientes com o mesmo carinho e atenção que daríamos aos nossos próprios animais. A nossa missão é ser uma clínica veterinária onde os animais e as suas famílias se sintam em casa e que seja reconhecida pelo cuidado, amor e confiança com que tratamos cada paciente, bem como pela excelência profissional que colocamos em todos os nossos serviços”, sublinham.

Localizada junto a um parque de estacionamento, a Vila Franca Vet atende animais de companhia, principalmente cães e gatos, mas também animais exóticos, nomeadamente pequenos mamíferos.

Funciona de segunda-feira a sexta-feira das 9h às 13h e das 14h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h. Tem consultas de urgência: sábado das 14h às 18h e domingo das 9h às 13h e das 14h às 18h.