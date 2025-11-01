uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 01-11-2025 12:00

L´École Ecoturismo – dois anos de turismo sustentável e restauração de excelência

L’École Ecoturismo tornou-se, em dois anos, um espaço de referência na gastronomia em Abrantes
Espaço fundado por Delphine Gerardo e Sérgio Santos reforça o compromisso com a qualidade, inovação, sustentabilidade, e com a gastronomia premium do Chef Miguel Marques.

A L´École Ecoturismo – Sector Premium, espaço de referência no panorama do turismo e da restauração sustentável, celebra este mês dois anos de existência. Desde a sua fundação, a 13 de Outubro de 2023, o projecto tem vindo a afirmar-se pela autenticidade das suas experiências, pela excelência dos serviços prestados e pelo contributo activo para o desenvolvimento de um turismo mais responsável e de qualidade em Portugal.
Ao longo destes dois anos, a L´École, consolidou a sua presença no sector através de uma oferta diferenciada que combina hospitalidade, gastronomia e sustentabilidade. O espaço tem-se destacado pela valorização dos produtos locais, pela criação de experiências únicas e pela promoção de práticas amigas do ambiente, tornando-se um exemplo no sector Premium.

Compromisso com a sustentabilidade e a excelência
Para os donos do espaço, este aniversário representa um marco importante na história da L´École. “Estes dois anos reflectem o trabalho, a dedicação e a paixão de uma equipa que acredita no poder transformador do turismo sustentável. É com orgulho que celebramos este caminho e com entusiasmo que projectamos o futuro, sempre com foco na inovação e na excelência”. sublinham.
O Chef Miguel Marques tem sido uma peça fundamental no sucesso da casa, com uma cozinha criativa e autêntica que reflecte o melhor da gastronomia portuguesa contemporânea, sempre com foco em ingredientes locais, sustentabilidade e inovação culinária. A L´École reafirma o seu compromisso com a sustentabilidade, a qualidade e o desenvolvimento local. Com uma visão voltada para o futuro, garante que continuará a investir em novas experiências, formação e parcerias estratégicas, reforçando o seu papel enquanto referência nacional no turismo e restauração premium.

