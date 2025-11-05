Pérola do Ribatejo é essencial para manter vivo o centro histórico de Santarém

O Supermercado Pérola do Ribatejo, no nº 64 da Rua Capelo Ivens, no Centro Histórico de Santarém, mercearia de bairro com produtos de qualidade, que também serve refeições caseiras, celebrou os seus 75 anos com um jantar, que juntou clientes e colaboradores. O jantar decorreu no passado dia 25 no Centro Cultural Regional de Santarém a convite do doutor Madeira Lopes.

Estabelecimento de proximidade e negócio familiar, foi fundada em Agosto de 1950 por António Wenceslau, tio do actual proprietário, José Wenceslau, e a sua continuidade na família está assegurada por Ricardo Wenceslau, seu filho.

É ele que explica que ao longo dos anos a Pérola do Ribatejo sofreu algumas transformações para não ficar parada no tempo e responder da melhor maneira aos seus clientes.

“Foram feitas algumas transformações, a maior delas no interior que aumentou, para passarmos a ter um espaço de refeições. Somos diferenciados pelo serviço que entregamos e sempre, por exemplo, fizemos entregas ao domicílio. Mas também nos soubemos adaptar às novas tecnologias, e já há muitos anos que temos a gestão da empresa toda informatizada”, refere.

Exigente com os fornecedores, e tendo sempre à venda as melhores frutas e vegetais, também a sua comida ganhou relevo nas preferências dos clientes, com destaque para croquetes, panados e fatias douradas que são a sua imagem de marca.

Manter sempre a mesma identidade e a mesma disponibilidade para com os seus clientes, tem sido essencial para o sucesso da mercearia, que tem contribuído para manter vivo o Centro Histórico da cidade.

Ricardo Wenceslau refere que, na impossibilidade de ter toda a gente na celebração dos 75 anos, agradece a preferência ao longo do tempo. “Quero aproveitar para agradecer a todos que nos têm acompanhado nesta viagem, clientes e fornecedores, porque sem eles, nada disto seria possível”.