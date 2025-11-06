Abriu o Bricomarché do Cartaxo de Shaiza e Marco Rodrigues

O Bricomarché do Cartaxo, dos aderentes Shaiza e Marco Rodrigues, também proprietários do Bricomarché do Carregado desde 2022, foi inaugurado na terça-feira, 28 de Outubro. A nova loja do Grupo Mosqueteiros, na Circular Urbana, Vale Verde, tem uma área total de 1.588 m2 e gerou 16 novos postos de trabalho.

O Bricomarché do Cartaxo foi concebido para proporcionar uma experiência de compra prática e conveniente, reunindo num só espaço uma oferta completa nas áreas de bricolage, materiais de construção, decoração, jardim e artigos para animais de companhia ‘pet shop’.

Na abertura estiveram presentes Isabel Alves, empresária do Grupo Os Mosqueteiros, João Carlos Rodrigues, representante do Grupo e responsável adjunto da UDM, Paulo Alves na qualidade de presidente do Conselho de Administração do Grupo Bricomarché em Portugal, o Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor e o presidente da junta de freguesia do Cartaxo.

O desejo dos proprietários é, segundo Marco Rodrigues, “contribuir para o desenvolvimento da região, criando emprego e oferecendo aos consumidores locais uma loja moderna, prática e acessível, que responda às necessidades do dia a dia”, representando um compromisso com o futuro e com a comunidade.

Para assinalar a abertura, o Bricomarché do Cartaxo tem a decorrer até 16 de Novembro uma campanha especial com promoções exclusivas e vantagens para os seus clientes.

A nova loja Bricomarché do Cartaxo contribui para a estratégia de expansão e modernização do grupo em Portugal, que já conta com 61 pontos de venda, que são parte de um universo de mais de 367 lojas sob as insígnias Intermarché, Bricomarché e Roady.