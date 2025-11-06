uma parceria com o Jornal Expresso
06/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 06-11-2025 10:00

IPT participa em Missão Internacional de Benchmarking em Barcelona

Representantes do Instituto Politécnico de Tomar participaram em visitas a instituições de referência em Barcelona - foto DR
Reforçar o papel como agente dinamizador da valorização económica, científica e tecnológica e promover a ligação entre a academia, as empresas e a sociedade.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) participou na Missão Internacional de Benchmarking promovida pelo projecto INOVC+, que decorreu em Barcelona entre os dias 20 e 24 de Outubro. Esta participação destaca o compromisso do IPT com a valorização da investigação aplicada e a transferência de conhecimento para o tecido económico e social.
O Benchmarking é, de forma resumida, um processo de análise e comparação de processos, produtos e serviços de uma empresa com os de outras organizações consideradas líderes. Durante a missão, os participantes visitaram instituições de referência como o Parque de Investigação Biomédica de Barcelona (PRBB), o centro tecnológico Eurecat, o Departamento de Investigação e Universidades (DREU), a Barcelona Activa, a Esade, a Fundación “La Caixa”, a EIT Health Espanha, o Instituto de Bioengenharia da Catalunha (IBEC), a Biocat e a rede AgriTech, entre outras.
A participação do IPT permitiu identificar boas práticas internacionais e explorar oportunidades de colaboração futura entre os ecossistemas de inovação da Região Centro e da Catalunha. Reforça também o seu papel como agente dinamizador da valorização económica do conhecimento científico e tecnológico, promovendo a ligação entre a academia, as empresas e a sociedade. O INOVC+ é um programa estratégico para a Região Centro que consiste na implementação e consolidação de um Ecossistema de Inovação para a Transferência de Conhecimento e Tecnologia que, num contexto de trabalho em rede de 23 parceiros, potencie a valorização e a transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional, sendo uma continuidade de anteriores programas.

