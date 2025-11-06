Pura Beleza em Mação e Ortiga com atendimento personalizado e de qualidade

Pura Beleza, de Leonor Veiga, com gabinete de estética em Ortiga e clínica em Mação, é o local indicado para todos que procuram cuidados estéticos de qualidade, prestados com dedicação e um atendimento próximo.

Atende pessoas de todas as idades, dedicando-se exclusivamente a serviços de estética facial e corporal, sempre com foco no bem-estar e na satisfação de cada cliente.

A proprietária e esteticista refere ser formada em mais de 10 cursos na área, o que, explica, lhe permite adaptar os tratamentos às necessidades de cada pessoa, oferecendo sempre um atendimento personalizado e de qualidade.

Em 2017/2018 concluiu uma formação estética, cosmética e de bem estar equivalente ao 12.º ano, na vila de Mação, que a viu crescer. Mais tarde, em 2020/2021, entrou na Faculdade, no Curso Técnico Superior de Alimentação Saudável, no Politécnico de Leiria. “Sempre fui muito independente e senti que precisava de contribuir um pouco para as despesas que os meus pais tinham. Afinal, éramos dois filhos a estudar fora. Foi então que comecei a fazer alguns serviços de unhas e depilações a cera, apenas para familiares, amigos e conhecidos. Comecei na sala de casa, até que decidi fazer obras e transformar uma divisão num pequeno estúdio”, conta.

Sobre as diferenças entre o Pura Beleza e outros gabinetes de estética, Leonor Veiga refere nunca pensar na concorrência, concentrando-se apenas no seu trabalho e nos melhores resultados.

“Não costumo pensar em termos de concorrência. Acredito que cada profissional tem o seu próprio caminho e forma de trabalhar. O meu foco é dar o melhor de mim, todos os dias, oferecendo um atendimento próximo, personalizado e um ambiente acolhedor. Gosto de pensar que quem procura a Pura Beleza vem pela confiança, pela tranquilidade e pela dedicação com que cada cliente é recebido”, refere Leonor Veiga.

O Pura Beleza funciona de segunda a sexta-feira, das 09h às 13h e das 14h às 19h. Aos sábados e feriados, funciona das 9h30 às 13h e das 14h às 17:30h, encerrando aos domingos. Trabalha também por marcação, para garantir que cada atendimento é feito com calma e atenção.

A expansão da marca é um dos desejos da proprietária. “Gostava, no futuro, de expandir o nome Pura Beleza para outras localidades, mas sem nunca perder o atendimento próximo e personalizado que define este projecto desde o primeiro dia. Gostava imenso de poder abrir um espaço também na minha cidade natal, Braga, onde deixei a minha família. Seria uma forma muito bonita de unir as duas terras que mais marcaram a minha vida”, refere Leonor Veiga.