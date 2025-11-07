Arruda dos Vinhos celebra Festa da Vinha e do Vinho com tradição, sabor e cultura 

Arruda dos Vinhos prepara-se para celebrar uma das mais emblemáticas tradições do concelho: a 28.ª edição da Festa da Vinha e do Vinho, que decorre de 6 a 9 de Novembro, no Pavilhão de Arruda dos Vinhos. O evento conta com um prólogo exclusivo para profissionais do sector, a 5 de Novembro, assinalando o arranque de mais uma edição dedicada à excelência vitivinícola da região.

Criada em 1998, a Festa da Vinha e do Vinho é hoje um marco incontornável na promoção do cultivo da vinha e da produção vinícola, actividades que são pilares da economia local e símbolos da identidade arrudense. Ao longo dos anos este certame tem sabido aliar tradição, inovação e autenticidade, valorizando o trabalho dos produtores e a qualidade reconhecida dos vinhos de Arruda, que conquistam cada vez mais prestígio nos mercados nacional e internacional.

A edição de 2025 aposta numa programação diversificada e de entrada gratuita, que junta vinho, gastronomia, formação e animação. O dia 5 de Novembro é reservado aos profissionais da fileira do vinho, com provas, momentos de networking e a formação “Provas de Vinho para Profissionais”, promovida pelo Turismo de Portugal, no âmbito do programa Formação + Próxima.

Nos dias seguintes, explica o município em comunicado, o público em geral poderá provar e adquirir vinhos, participar em provas comentadas por especialistas (8 e 9 de Novembro) e frequentar uma formação gratuita e certificada de “Iniciação à Prova de Vinho”, ministrada por José Meneses de Almeida (7 e 8 de Novembro). A componente gastronómica será outro dos grandes atractivos do evento, com sete restaurantes presentes no certame e mais onze a integrar a mostra gastronómica que decorrerá, por todo o concelho, ao longo de Novembro. O programa inclui ainda sessões de showcooking, com destaque para os produtos regionais.

Na vertente cultural e de animação, o público pode contar com música ao vivo, folclore, acordeão e momentos de convívio. O concerto dos Lucky Duckies, a 7 de Novembro, promete ser um dos pontos altos, a par da eleição da embaixadora da vinha e do vinho, no dia 8, e de uma tarde infantil com palhaços, a 9 de Novembro, que encerrará a festa em ambiente familiar e festivo.