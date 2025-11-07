Scaldrive em Santarém tem todos os serviços para automóveis

Com mais de uma década de actividade e um percurso marcado pela experiência e dedicação, a Scaldrive, situada em Santarém, consolidou-se como uma das oficinas de referência na região.

Fundada em 2013, a oficina presta todo o tipo de serviços para automóveis ligeiros, incluindo mecânica geral, pneus, travagem, chapa, pintura, electrónica, electricidade, revisões, carregamentos de ar condicionado, pré-inspecção e acompanhamento à inspecção. A Scaldrive realiza também reparações de colisão, assegurando um serviço completo e de qualidade.

A oficina está localizada na Rua Comandante José Carvalho (Estrada da Estação), Pavilhão 2, e é gerida por João Figueiredo, de 52 anos, natural de Santos (Tremês). Com 38 anos de experiência no sector automóvel, João Figueiredo iniciou a carreira após concluir o curso de mecânica no Cartaxo e nunca mais abandonou a profissão.

“Tentamos ser o mais eficazes possível, fazer bem o trabalho, e agradar ao cliente para que este passe uma palavra positiva sobre o nosso serviço”, sublinha o responsável, que destaca a importância da confiança e da satisfação do cliente no sucesso da oficina.

A Scaldrive funciona de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, embora o trabalho se desenvolva também para lá desse horário. “Às vezes trabalho de porta fechada ao sábado para terminar algum trabalho que seja necessário. Sou o primeiro a chegar e o último a sair”, sublinha João Figueiredo.

Com um serviço rigoroso e de confiança, a Scaldrive continua a afirmar-se como uma escolha segura para quem procura qualidade e profissionalismo na manutenção automóvel em Santarém.