SNUTT fornece todo o tipo de produtos para agricultura e presta assistência

A SNUTT - Trading & Nutrition Solutions é uma empresa portuguesa especializada em nutrição agrícola, sediada na Zona Industrial de Almeirim. A SNUTT nasceu da paixão por fazer diferente e melhor, aliando conhecimento técnico, experiência no terreno e uma visão clara: oferecer aos nossos clientes soluções eficazes, sustentáveis e inovadoras.

Com uma gama completa de produtos - fertilizantes, matérias orgânicas, bioestimulantes, microorganismos, substâncias básicas, cianamida cálcica Perlka, turfas e substratos - a SNUTT posiciona-se como parceira estratégica dos produtores agrícolas. A empresa desenvolve marcas próprias como Fertiveg, Agroveg e Hidrofeed, e representa em Portugal marcas internacionais de referência como Jiffy, Alzchem, Mirat e Benefert, entre outras marcas.

Mas a SNUTT é mais do que produtos. É proximidade, é acompanhamento, é confiança. “Não vendemos apenas produtos - entregamos soluções que funcionam no campo”, afirma o engenheiro David Dias, CEO da empresa. Com mais de 18 anos de experiência na área comercial agrícola, David percorreu o País ao lado do pai, conhecendo de perto os desafios dos clientes. Essa vivência moldou a cultura da SNUTT: trabalhar com seriedade, honestidade e foco nos resultados. “O nosso objectivo é garantir que cada produto entregue é uma mais valia real ao cliente. Ver os resultados no terreno é o que nos motiva”, acrescenta.

A SNUTT iniciou actividade em novembro de 2023, mas já conquistou a confiança de clientes em todo o continente e nas ilhas. Com uma equipa dedicada e uma abordagem centrada nas soluções, inovação e na sustentabilidade, a empresa está a transformar a forma como se faz agricultura em Portugal. Pode ser consultada em www.snutt.pt ou pelo endereço geral@snutt.pt.