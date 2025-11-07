Vomera anuncia conclusão da nova esquadra da PSP do Entroncamento

A Vomera Building Solutions anunciou, em comunicado, a conclusão da obra da nova Esquadra da PSP do Entroncamento, referindo que a mesma se destaca pela sua arquitectura moderna e pela funcionalidade das instalações, concebidas para responder de forma plena às necessidades operacionais e comunitárias do concelho.

“O novo edifício foi projectado com especial atenção à eficiência energética, à acessibilidade e ao conforto dos profissionais que nele irão exercer funções, reflectindo o compromisso da Vomera com a qualidade, inovação e sustentabilidade nas suas empreitadas”, sublinha a empresa.

A estrutura da nova esquadra integra espaços amplos, áreas de atendimento ao público, zonas administrativas e áreas técnicas equipadas com tecnologia de ponta, assegurando condições de trabalho adequadas e um serviço de proximidade mais eficaz para a população.

Para a Vomera, a obra representa um importante investimento na modernização das infra-estruturas de segurança pública do Entroncamento, reforçando o papel da PSP na protecção e apoio à comunidade local. A Vomera, refere o comunicado, “acrescenta mais um marco significativo ao seu portefólio, consolidando-se como uma das empresas de referência no sector da construção em Portugal (…) volta a demonstrar a sua capacidade de execução em projectos de grande dimensão e relevância pública, contribuindo activamente para o desenvolvimento urbano e institucional do país.”.