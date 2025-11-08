uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 08-11-2025 10:00

Grupo Vomera anuncia lançamento da marca UP Team

Grupo Vomera anuncia lançamento da marca UP Team
Up Team é uma nova marca do grupo Vomera - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Um convite às empresas para reunirem as suas equipas, celebrarem conquistas e entrarem no novo ano com energia, união e propósito.

O grupo Vomera anunciou a criação da marca “UP Team”, dedicada à criação de experiências corporativas com propósito, que unem equipas, comunidades e causas através de eventos transformadores.
“A criação da UP Team reflecte a visão do grupo Vomera: desenvolver projectos com impacto real nas organizações e na sociedade. As empresas têm hoje um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável, e a UP Team surge precisamente para apoiar essa transformação, através de experiências que fortalecem equipas e inspiram mudança”, destaca Sérgio Santos, CEO do Grupo Vomera.
A nova marca oferece soluções à medida, desde actividades de ‘team building’ a grandes eventos corporativos, com um acompanhamento completo - do conceito à execução. Cada projecto é pensado ao detalhe, para reflectir a identidade, os valores e o propósito de cada cliente.
Com o lançamento do novo site www.upteam.pt, a UP Team apresenta também uma nova geração de programas de ‘team building’, especialmente pensados para esta época do ano - um convite às empresas para reunirem as suas equipas, celebrarem conquistas e entrarem no novo ano com energia, união e propósito.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar