Grupo Vomera anuncia lançamento da marca UP Team

O grupo Vomera anunciou a criação da marca “UP Team”, dedicada à criação de experiências corporativas com propósito, que unem equipas, comunidades e causas através de eventos transformadores.

“A criação da UP Team reflecte a visão do grupo Vomera: desenvolver projectos com impacto real nas organizações e na sociedade. As empresas têm hoje um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável, e a UP Team surge precisamente para apoiar essa transformação, através de experiências que fortalecem equipas e inspiram mudança”, destaca Sérgio Santos, CEO do Grupo Vomera.

A nova marca oferece soluções à medida, desde actividades de ‘team building’ a grandes eventos corporativos, com um acompanhamento completo - do conceito à execução. Cada projecto é pensado ao detalhe, para reflectir a identidade, os valores e o propósito de cada cliente.

Com o lançamento do novo site www.upteam.pt, a UP Team apresenta também uma nova geração de programas de ‘team building’, especialmente pensados para esta época do ano - um convite às empresas para reunirem as suas equipas, celebrarem conquistas e entrarem no novo ano com energia, união e propósito.