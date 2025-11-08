uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 08-11-2025 12:00

Qualidade da Lavandaria de Alam Pereira na base do aumento de clientes

Alam Pereira, gerente da lavandaria com o seu nome - foto DR
Localizada na Golegã, aposta também em horários alargados, resolução rápida de litígios e qualidade dos seus profissionais.

Alam Pereira, gerente da Lavandaria com o seu nome, na Golegã, identifica vários factores para o crescente aumento de clientes e fidelização da maioria. Horário de funcionamento alargado, aos fins-de-semana e feriados; qualidade do serviço; resolução rápida dos litígios e qualidade dos funcionários, são os principais, aos quais acrescenta a qualidade dos clientes.
Localizada na Golegã, no nº 11 da rua Heliodoro Salgado, a lavandaria tem conseguido atrair, não só clientes da localidade mas também, refere o gerente, de localidades vizinhas, nomeadamente Azinhaga, Chamusca, Carregueira, Entroncamento e Torres Novas. Tal facto faz com que não esteja a considerar a abertura de outros espaços semelhantes na região. “Uma vez que actualmente consigo cobrir uma área vasta de clientes, não sinto essa necessidade, estando mais centrado em melhorar o serviço na Golegã”, explica o empresário.
A lavandaria Alam Pereira funciona de segunda a sexta, das 9h às 13h e das 15h às 19h, e aos sábados, das 9h às 13h. Fora destes horários presta serviços por marcação telefónica, se for necessário.

