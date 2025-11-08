Relembrar o toureiro Manuel dos Santos, na Feira Nacional do Cavalo

Madalena dos Santos, neta de Manuel dos Santos, refere-se ao avô como “um ídolo nacional e um fenómeno de popularidade”, ao recordar o seu percurso, quando fala nas homenagens que lhe têm estado a ser feitas desde Fevereiro, por ocasião do Centenário do seu nascimento.

“Tudo o que Manuel dos Santos foi e o que representou nos anos 50, 60 e 70 é digno de ser relembrado, e sobretudo conhecido nos dias de hoje, já que como matador de toiros foi o mais destacado toureiro português e o número 1 a nível mundial no ano de 1950. E isso é uma história que merece ser recordada”, sublinha.

E acrescenta que ele foi mais que isso. “Foi um ídolo nacional, um fenómeno de popularidade que galvanizou a sociedade de então, um verdadeiro embaixador de Portugal e da nossa cultura no mundo, o mais arrojado e visionário empresário tauromáquico que Portugal viu nascer… enfim, poderia seguir com o rol de feitos…”

Em Fevereiro, as comemorações do centenário do toureiro, arrancaram com a inauguração do Museu Manuel dos Santos, na Golegã; o lançamento da 2ª edição do livro Manuel dos Santos – o Homem e o Toureiro, escrito por Manuel Jorge dos Santos (filho de Manuel dos Santos) e a apresentação do documentário “Depois da Saudade”, do realizador mexicano Toto Martínez.

Na altura, a inauguração teve também um momento de homenagem, em que João Chora, Bernardo Canelas e Filipa Maltieiro cantaram fados que, na sua época, foram dedicados a Manuel dos Santos e interpretados por fadistas como Fernanda Peres, Julieta Brigue e Carlos Zel.

Em Agosto, duas das bisnetas de Manuel dos Santos filhas de Madalena dos Santos, Guadalupe e Luísa, apresentaram o livro infantil de sua autoria “Manuel dos Santos – O Herói das Arenas”. E, na Feira Nacional do Cavalo deste ano, integrado no Programa oficial, está anunciada a exposição temporária Manuel dos Santos e o São Martinho, bem como um Festival Taurino de Homenagem, no dia 9 de Novembro.

Recorde-se que o Museu Manuel dos Santos (inaugurado em Fevereiro, conforme O MIRANTE noticiou), está instalado numa casa anexa da Quinta Guadalupe em que Manuel dos Santos viveu, alberga o espólio, troféus e principais recordações da vida de um dos mais destacados e populares toureiros portugueses e a nível mundial. No local também existe um painel biográfico com fotos e a explicação da sua vida, como homem e como toureiro.