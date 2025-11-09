TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas tem soluções para intervenções em edifícios

Localizada em Casais do Quintão, Perofilho, no concelho de Santarém, onde tem os escritórios, loja de venda ao público e armazém, a TVM – Tintas, Vernizes e Máquinas Ld.ª possui as mais diversas soluções para uma grande variedade de intervenções em edifícios.

Na TVM, encontra-se tudo o que é necessário para manter coberturas e terraços limpos, protegidos e duradouros nomeadamente hidrofugantes, pele elástica, membranas incolores e cola e veda. A empresa tem também produtos de limpeza especializados, ideais para eliminar sujidades e preparar as superfícies para uma manutenção eficaz.

Oferece igualmente soluções de isolamento inovadoras, que ajudam a prevenir infiltrações, humidade e desgaste causado pelas variações de temperatura, garantindo maior conforto e eficiência energética.

Tem ainda uma máquina de afinação, proporcionando um produto com o brilho e cor pretendidos e possui um parque de estacionamento na frente das instalações permitindo, não só o estacionamento dos carros dos clientes, mas também a carga e descarga das matérias, equipamentos e maquinaria.

Fundada no ano 2000, a TVM Ld.ª é gerida por Francisco Mota e Vasco Silva. Para além dos produtos que comercializa, a sua equipa técnica está preparada e disponível para aconselhar o produto mais adequado a cada situação.