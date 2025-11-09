uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 09-11-2025 15:00

TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas tem soluções para intervenções em edifícios

TVM - Tintas, Vernizes e Máquinas tem soluções para intervenções em edifícios
Francisco Mota e Vasco Silva - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Fundada há 25 anos, é gerida por Francisco Mota e Vasco Silva, e dá aconselhamento sobre os produtos mais adequados a cada situação.

Localizada em Casais do Quintão, Perofilho, no concelho de Santarém, onde tem os escritórios, loja de venda ao público e armazém, a TVM – Tintas, Vernizes e Máquinas Ld.ª possui as mais diversas soluções para uma grande variedade de intervenções em edifícios.
Na TVM, encontra-se tudo o que é necessário para manter coberturas e terraços limpos, protegidos e duradouros nomeadamente hidrofugantes, pele elástica, membranas incolores e cola e veda. A empresa tem também produtos de limpeza especializados, ideais para eliminar sujidades e preparar as superfícies para uma manutenção eficaz.
Oferece igualmente soluções de isolamento inovadoras, que ajudam a prevenir infiltrações, humidade e desgaste causado pelas variações de temperatura, garantindo maior conforto e eficiência energética.
Tem ainda uma máquina de afinação, proporcionando um produto com o brilho e cor pretendidos e possui um parque de estacionamento na frente das instalações permitindo, não só o estacionamento dos carros dos clientes, mas também a carga e descarga das matérias, equipamentos e maquinaria.
Fundada no ano 2000, a TVM Ld.ª é gerida por Francisco Mota e Vasco Silva. Para além dos produtos que comercializa, a sua equipa técnica está preparada e disponível para aconselhar o produto mais adequado a cada situação.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar