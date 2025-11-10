Quinta da Lagoalva estreia espumante topo de gama e vinho licoroso abafado 10 anos

Os três últimos anos – 2023, 2024 e 2025 – têm sido de grande dinâmica na Quinta da Lagoalva, empresa da família Holstein Campilho e uma das maiores e mais antigas casas agrícolas da região dos Vinhos do Tejo, situada em Alpiarça.

Depois de renovada a imagem de todo o portfólio, dos vinhos ao azeite, e da estreia de novos vinhos – um espumante de estilo pet nat (pétillant naturel), e um vinho biológico (sendo a Quinta da Lagoalva o único produtor com um 100% Alfrocheiro na região) –, surgem agora duas novas referências em estreia.

Falamos de um espumante premium e de um vinho licoroso abafado 10 anos. O último trimestre do ano traz ainda novas colheitas em três referências ex-líbris do produtor: a dupla de Reservas (Arinto & Chardonnay branco 2024 e Alfrocheiro & Syrah tinto 2023) e o Quinta da Lagoalva Grande Reserva Syrah tinto, agora de 2023.