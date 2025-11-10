uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 10-11-2025 18:00

Quinta da Lagoalva estreia espumante topo de gama e vinho licoroso abafado 10 anos

Luís Paulino (Enólogo), Filipa Araújo (Marketing e Enoturismo) e Pedro Pinhão (Diretor Enologia) - foto DR
E lança, no último trimestre deste ano, novas colheitas da dupla Reserva branco e tinto e do Grande Reserva Syrah.

Os três últimos anos – 2023, 2024 e 2025 – têm sido de grande dinâmica na Quinta da Lagoalva, empresa da família Holstein Campilho e uma das maiores e mais antigas casas agrícolas da região dos Vinhos do Tejo, situada em Alpiarça.
Depois de renovada a imagem de todo o portfólio, dos vinhos ao azeite, e da estreia de novos vinhos – um espumante de estilo pet nat (pétillant naturel), e um vinho biológico (sendo a Quinta da Lagoalva o único produtor com um 100% Alfrocheiro na região) –, surgem agora duas novas referências em estreia.
Falamos de um espumante premium e de um vinho licoroso abafado 10 anos. O último trimestre do ano traz ainda novas colheitas em três referências ex-líbris do produtor: a dupla de Reservas (Arinto & Chardonnay branco 2024 e Alfrocheiro & Syrah tinto 2023) e o Quinta da Lagoalva Grande Reserva Syrah tinto, agora de 2023.

