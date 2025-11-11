Maior rede europeia de apoio às PME reúne em paralelo com a Web Summit

O Lisbon Beyond Summit 2025 decorre esta quarta-feira, 12 de novembro, entre as 14h00 e as 18h00, no Myriad Crystal Center by SANA Hotel, em Lisboa, em paralelo com a Web Summit. O evento, promovido pela Enterprise Europe Network (EEN) Portugal constitui uma oportunidade única para dar visibilidade a empresas nacionais junto de investidores e parceiros internacionais, num ambiente dedicado à inovação, pitching e networking B2B. Contará com rondas de pitching presenciais e sessões de matchmaking híbridas (presenciais e online), em articulação com a rede europeia.

Apoio gratuito para as PME no processo de internacionalização e no encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado dos negócios são algumas das facilidades da plataforma EEN, a mais vasta rede europeia de apoio às PME. Esta plataforma, com mais de 600 pontos de contato espalhados em 60 países, permite aceder a um conjunto de serviços: oportunidades de negócio e apoio no encontro de potenciais parcerias comerciais, de produção, para transferência de tecnologia ou outras; acesso simplificado a informação vária sobre regulamentação comunitária, novas medidas de política com implicação na actividade empresarial; projectos e programas de financiamento na UE dirigidos às PME, entre outros.

Em Portugal, a Associação Industrial Portuguesa coordena a actuação desta rede na Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria do Tejo, Oeste e Algarve. O projecto EEN 2025-2028 vai permitir o acompanhamento directo de mais de 200 PME em oportunidades de internacionalização e nas suas candidaturas aos Programas das União Europeia.