13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Economia | 13-11-2025 18:02

Campanha "Novembro Azul" na Clínica Veterinária Vila Franca Vet

Com o objectivo sensibilizar contra o cancro testicular. Clínica tem campanha para castração.

A Clínica Veterinária Vila Franca Vet tem a decorrer durante este mês de Novembro a iniciativa "Novembro Azul", que tem por objectivo sensibilizar contra o cancro testicular. Por isso, durante este mês a clínica tem uma campanha em todas as cirurgias de castração de machos (gatos e cães). A clínica tem consultas de urgência: sábado das 14h00 às 18h00 e domingo das 9h00 às 13h00 e das 14h00.
