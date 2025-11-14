Agência Funerária Xavier completou sessenta anos adaptada aos tempos actuais

A Agência Funerária Xavier celebrou 60 anos garantindo o seu inalterável profissionalismo e respeito pelas famílias. “Prestamos serviços completos para o cuidado após o falecimento, incluindo remoção, preparação e velório do corpo.

Temos formação em tanatoestética e tanatopraxia. Organizamos o sepultamento ou cremação e cuidamos de toda a documentação necessária”, refere Nuno Xavier, que assegura a gerência com a irmã Leonor Xavier.

Com sede na Rua do Comércio, nº 10, em Alcanede, num edifício adquirido em 2006, a funerária foi fundada por Arnaldo Batista Xavier, a que os seus filhos deram continuidade e cujo futuro passa pelos netos, Adolfo e André.

Foi em 1965 que Arnaldo Xavier, carpinteiro de profissão, alugou uma casa de móveis com cerca de 120 metros quadrados. Na altura construía as urnas e fazia os funerais. Vinte anos mais tarde a Agência comprou a Funerária de Tremês a Gilberto dos Santos, que passou a funcionar, até hoje, como sua filial, na rua São Tiago 115 e 117.

A Agência Funerária Xavier soube adaptar-se às alterações que foram ocorrendo a nível social e em termos de procedimentos, como recorda Nuno Xavier. “Antigamente os velórios eram feitos em casa em vez de serem nas casas mortuárias como se faz hoje ou nas casas de velório como se chamam em alguns locais.

Os funerais eram feitos com recurso a carretas (são o género de carroças mas puxadas por pessoas) era usado para transportar o corpo do local onde estava em velório para o cemitério. Uma das recuperadas pode ser vista na Santa Casa da Misericórdia de Alcanede”, conta o gerente.

Era também no cemitério que o Padre fazia a encomendação do corpo e não se ia às igrejas e, no caso da Funerária Xavier, o primeiro carro funerário que comprou foi em 1967, um Chevrolet, a que se juntou o carro da agência de Tremês, em 1985. Actualmente a agência tem três carros, um dos quais 100 por cento eléctrico (foi o segundo no país a ser adaptado para serviço fúnebre).

“Mantemos a qualidade no serviço e neste momento temos também Centro Funerário com sala de despedida e temos no concelho e no distrito um serviço único que é o serviço fúnebre ecológico, aconselhamos ao cliente uma urna ecológica.

As nossas urnas são certificadas pela CNUF, que é a entidade que certifica que as urnas são ecológicas, ou seja, as urnas têm uma humidade própria para permitir que se decomponham mais rapidamente”, explica gerente.