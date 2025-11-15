Manuel Valamatos mantém-se como presidente dos SMAS de Abrantes

A proposta de deliberação apresentada pelo presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, para se manter como presidente dos Serviços Municipalizados de Abrantes (SMAS) foi aprovada, mas com algumas críticas da oposição. A vereadora Ana Oliveira, eleita pela Aliança Democrática (PSD), votou contra a proposta e questionou a acumulação de funções por parte do presidente da câmara, considerando que não é uma boa prática.

“Os Serviços Municipalizados de Abrantes são um organismo maduro, com gestão estável e tranquila, que poderia ser presidido por outra pessoa da confiança do senhor presidente”, afirmou Ana Oliveira. A autarca defendeu que isto ajudaria a que Manuel Valamatos tivesse “mais liberdade” para se dedicar a temas mais relevantes para o concelho, como os investimentos, as empresas, e outras questões estratégicas. “Na minha opinião acho que deveria reconsiderar para se poder libertar para outros temas mais pertinentes”, apelou Ana Oliveira.

Em declarações a O MIRANTE, Manuel Valamatos refere que a sua permanência como presidente da entidade, que incorpora a estrutura camarária, se deve a uma questão de operacionalidade, uma vez que se essa pasta fosse entregue a outro vereador com pelouros, seria sempre o líder da autarquia a ter de tomar as decisões finais sobre o funcionamento dos SMAS.

A proposta foi aprovada por maioria, com os votos a favor dos vereadores do Partido Socialista (PS), a abstenção do vereador do Chega e os votos contra dos dois vereadores do PSD.