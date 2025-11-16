Taberna do Quinzena II abre portas em Santarém com espaço renovado e ampliado

Depois de 545 dias fechado para remodelações, o restaurante Taberna do Quinzena II reabriu na sexta-feira, 7 de Novembro, como Taberna do Quinzena Mercado, num espaço renovado, maior e mais confortável, na Rua Dr. Jaime Figueiredo. A inauguração juntou clientes, vizinhos e parceiros num ambiente de celebração e reencontro.

Para Fernando Batista, actual proprietário, a reabertura marca um momento especial para o estabelecimento e, de olhos postos nos detalhes da nova casa, afirma que “só as pessoas vendo é que conseguem perceber o que foi feito”. “Demorou porque quisemos fazer algo muito bonito”, sublinhou. Em declarações a O MIRANTE, o dono salienta que o foco é sempre o bem-estar do cliente, tendo o espaço sido pensado para receber mais pessoas e grupos, com serviço reforçado e ambiente pensado para estar em convivência. “Vivemos para o cliente e para os amigos e por isso damos o nosso melhor todos os dias”, vinca.

A ementa também vai ganhar novidades, com melhorias contínuas, acreditando Fernando Batista que se deve sempre ir inovando um pouco e que o legado da Taberna se sente no atendimento. “As pessoas sentem-se bem aqui, porque o que tentamos dar é carinho, conversa, atenção. É para o cliente que vivemos”, salienta. O estabelecimento abriu oficialmente no dia 8 de Novembro, contando o grupo Quinzena com cerca de 100 trabalhadores, 16 a 18 dos quais vão integrar esta nova unidade. Já o espaço temporário utilizado durante as obras, na Cerca da Mecheira, encontra-se agora encerrado, com futuros planos ainda por revelar. “Sonhos temos todos os dias. Este realizou-se. Agora vamos para outro”, conclui Fernando Batista.