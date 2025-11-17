Festa do Marmelo juntou várias instituições no Mercado de Tomar por uma boa causa

O Mercado Municipal de Tomar recebeu, a 7 de Novembro, mais uma edição da Festa do Marmelo, um evento organizado pela câmara municipal e pela Rede Social de Tomar com o objectivo de apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. A mostra gastronómica de produtos e pratos confeccionados com base no marmelo e na abóbora foi um sucesso e contou com a presença de mais de uma dezena de instituições, assim como com vários momentos lúdicos, nomeadamente as actuações do Rancho Folclórico do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE), da tuna da Universidade Sénior de Tomar e da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.

O reconhecimento do esforço e do trabalho dos utentes das instituições é um dos grandes objectivos da iniciativa, afirma a O MIRANTE Cláudia Pires, membro da Associação de Pais e Amigos das Escolas de Linhaceira. A dirigente sublinhou a importância do evento na angariação de verbas para a associação, para além da possibilidade de confeccionar pratos para além da marmelada, como folhados de marmelo com queijo brie, torta e licor de marmelo, entre outros.

À semelhança de Cláudia Pires, Bárbara Melenes, directora técnica do Lar de São José, em Tomar, também promoveu a instituição na mostra gastronómica, não só com pratos feitos com o fruto, mas também pratos desta época. Para além da componente solidária, a responsável destaca que a iniciativa é uma forma saudável de promover momentos de partilha entre a comunidade e as instituições, e que a alegria dos utentes é algo “mágico” de ver. Bárbara Melenes considera que o concelho de Tomar tem aumentado a sua dinâmica associativa e que a Festa do Marmelo é um bom exemplo da influência que as associações e instituições podem ter no desenvolvimento do concelho.

Rute Galvão, coordenadora técnica da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, concorda com esta ideia, acrescentando que o facto de a realização do evento coincidir com o dia de mercado contribuiu positivamente para uma maior afluência de pessoas. Como coordenadora técnica de uma IPSS, acredita que é importante aproximar as pessoas das instituições e que este tipo de iniciativas serve como reconhecimento do trabalho por elas realizado ao longo do ano, assim como também serve de motivação para continuarem a projectar o futuro.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, não faltou à iniciativa e, a O MIRANTE, destaca que este é mais um evento onde é possível mostrar “o que Tomar tem de bom”, nomeadamente a nível gastronómico e associativo. Tiago Carrão considera que a autarquia tem o dever de organizar mais eventos solidários e que a sua organização e comunicação requerem um enorme esforço por parte do executivo e dos serviços municipais.