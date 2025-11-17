Festa do Marmelo juntou várias instituições no Mercado de Tomar por uma boa causa
Festa do Marmelo, no Mercado Municipal de Tomar, juntou várias IPSS do concelho com objectivo de angariar fundos para melhorar resposta aos utentes.
O Mercado Municipal de Tomar recebeu, a 7 de Novembro, mais uma edição da Festa do Marmelo, um evento organizado pela câmara municipal e pela Rede Social de Tomar com o objectivo de apoiar Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho. A mostra gastronómica de produtos e pratos confeccionados com base no marmelo e na abóbora foi um sucesso e contou com a presença de mais de uma dezena de instituições, assim como com vários momentos lúdicos, nomeadamente as actuações do Rancho Folclórico do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar (CIRE), da tuna da Universidade Sénior de Tomar e da Banda Filarmónica da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira.
O reconhecimento do esforço e do trabalho dos utentes das instituições é um dos grandes objectivos da iniciativa, afirma a O MIRANTE Cláudia Pires, membro da Associação de Pais e Amigos das Escolas de Linhaceira. A dirigente sublinhou a importância do evento na angariação de verbas para a associação, para além da possibilidade de confeccionar pratos para além da marmelada, como folhados de marmelo com queijo brie, torta e licor de marmelo, entre outros.
À semelhança de Cláudia Pires, Bárbara Melenes, directora técnica do Lar de São José, em Tomar, também promoveu a instituição na mostra gastronómica, não só com pratos feitos com o fruto, mas também pratos desta época. Para além da componente solidária, a responsável destaca que a iniciativa é uma forma saudável de promover momentos de partilha entre a comunidade e as instituições, e que a alegria dos utentes é algo “mágico” de ver. Bárbara Melenes considera que o concelho de Tomar tem aumentado a sua dinâmica associativa e que a Festa do Marmelo é um bom exemplo da influência que as associações e instituições podem ter no desenvolvimento do concelho.
Rute Galvão, coordenadora técnica da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, concorda com esta ideia, acrescentando que o facto de a realização do evento coincidir com o dia de mercado contribuiu positivamente para uma maior afluência de pessoas. Como coordenadora técnica de uma IPSS, acredita que é importante aproximar as pessoas das instituições e que este tipo de iniciativas serve como reconhecimento do trabalho por elas realizado ao longo do ano, assim como também serve de motivação para continuarem a projectar o futuro.
O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, não faltou à iniciativa e, a O MIRANTE, destaca que este é mais um evento onde é possível mostrar “o que Tomar tem de bom”, nomeadamente a nível gastronómico e associativo. Tiago Carrão considera que a autarquia tem o dever de organizar mais eventos solidários e que a sua organização e comunicação requerem um enorme esforço por parte do executivo e dos serviços municipais.