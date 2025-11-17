Peralva assume cada vez mais o estatuto de capital do grão-de-bico

A XI edição da Mostra Gastronómica de Grão-de-Bico, organizada pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses” da Peralva, decorreu no Centro Paroquial de Carrazede e juntou várias dezenas de pessoas com o objectivo de angariar verbas para a actividade do grupo. Nuno Fonseca, presidente do Centro Recreativo, Cultural e Desportivo do Rancho Folclórico “Os Camponeses”, explica que este evento teve a sua primeira edição em 2010 devido à necessidade do grupo folclórico em arranjar verbas para fazer face ao investimento nas obras de renovação da sede. Como os apoios atribuídos pelas autarquias não eram suficientes, e como a continuidade da actividade da associação estava em causa, vários elementos “arregaçaram as mangas para mostrar o que de melhor a sua terra tem para oferecer”: a gastronomia.

O professor de primeiro ciclo, que neste momento trabalha no Centro de Reabilitação e Integração de Ferreira do Zêzere, (CRIFZ), explica a O MIRANTE que o grão-de-bico sempre foi um produto importante no sustento e no desenvolvimento económico das localidades daquela zona do concelho de Tomar. Há vários anos muitos produtores exportavam o alimento para outras cidades e concelhos do país, como Lisboa ou Porto, por exemplo. Mais recentemente, com o apoio da Câmara Municipal de Tomar, registou-se a localidade como Capital do Grão-de-Bico e realizou-se a primeira edição desta mostra gastronómica.

No evento, os pratos são todos confeccionados pelos membros da associação. A edição deste ano contou com mais de duas dezenas de pratos diferentes, todos confeccionados com base nesta leguminosa, desde mão-de-vaca com grão, o famoso bacalhau com todos, gratinado de legumes, pataniscas de grão, caldeirada de grão, húmus de grão, entre outros. Nuno Fonseca destaca a forte adesão dos tomarenses ao evento, o que demonstra a preocupação da população pelo apoio ao associativismo fora da sede de concelho.