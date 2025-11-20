uma parceria com o Jornal Expresso
20/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 20-11-2025 08:00

António Pedroso Leal abandona presidência da direcção da Nersant invocando problemas familiares

António Pedroso Leal abandona presidência da direcção da Nersant invocando problemas familiares
Domingos Chambel escolheu António Pedro Leal para lhe suceder depois de um mandato de três anos, mas ficou na Assembleia Geral da Nersant onde vai ter outra vez o papel principal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Domingos Chambel escreveu um breve comunicado onde diz que o actual presidente pediu a demissão com efeitos a partir de 26 de Novembro. Demissão pode dever-se também a cinco anos de gestão sem rumo e estabilidade directiva e organizacional.

O presidente da assembleia geral da Nersant, Domingos Chambel, informou os associados da Nersant que o presidente da direcção, António Pedroso Leal, pediu a renúncia do cargo com efeitos a partir do próximo dia 26 de Novembro. Segundo informa, o pedido de demissão deve-se a “motivos particulares ligados à saúde de um familiar, invocando um acompanhamento incompatível com as funções” de presidente da direcção da Nersant.

Chambel informa ainda “que as estruturas sociais da associação” vão promover as iniciativas previstas nos estatutos de forma a resolver o problema criado pela demissão de António Pedroso Leal.

A demissão pode estar também ligada às dificuldades na gestão da associação que, mais de cinco anos depois da gestão das direcções de Domingos Chambel, ainda não encontrou um rumo e uma estabilidade directiva e organizacional.

Segundo O MIRANTE apurou, o responsável pelo Centro de Empresas de Santarém é um dos problemas por resolver. Paulo Marques tem sido o rosto da direcção da Nersant em várias iniciativas, mas, segundo apuramos, não tem qualquer ligação laboral à Nersant, não faz parte da direcção nem é conhecida dentro da organização.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar