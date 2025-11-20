António Pedroso Leal abandona presidência da direcção da Nersant invocando problemas familiares

Domingos Chambel escreveu um breve comunicado onde diz que o actual presidente pediu a demissão com efeitos a partir de 26 de Novembro. Demissão pode dever-se também a cinco anos de gestão sem rumo e estabilidade directiva e organizacional.

Domingos Chambel escolheu António Pedro Leal para lhe suceder depois de um mandato de três anos, mas ficou na Assembleia Geral da Nersant onde vai ter outra vez o papel principal

O presidente da assembleia geral da Nersant, Domingos Chambel, informou os associados da Nersant que o presidente da direcção, António Pedroso Leal, pediu a renúncia do cargo com efeitos a partir do próximo dia 26 de Novembro. Segundo informa, o pedido de demissão deve-se a “motivos particulares ligados à saúde de um familiar, invocando um acompanhamento incompatível com as funções” de presidente da direcção da Nersant.

Chambel informa ainda “que as estruturas sociais da associação” vão promover as iniciativas previstas nos estatutos de forma a resolver o problema criado pela demissão de António Pedroso Leal.

A demissão pode estar também ligada às dificuldades na gestão da associação que, mais de cinco anos depois da gestão das direcções de Domingos Chambel, ainda não encontrou um rumo e uma estabilidade directiva e organizacional.

Segundo O MIRANTE apurou, o responsável pelo Centro de Empresas de Santarém é um dos problemas por resolver. Paulo Marques tem sido o rosto da direcção da Nersant em várias iniciativas, mas, segundo apuramos, não tem qualquer ligação laboral à Nersant, não faz parte da direcção nem é conhecida dentro da organização.