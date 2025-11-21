Iniciativa AIP para promover a sustentabilidade e a competitividade das PME

Identificar as empresas da região de Lisboa com maiores níveis de maturidade na gestão ESG (Ambiental, Social e de Governança) e monitorizar o respectivo grau de implementação são os principais objectivos do projecto “All About ESG”, que a Associação Industrial Portuguesa (AIP) está a realizar, transformando uma obrigação regulatória numa oportunidade de diferenciação e competitividade.

A iniciativa visa sensibilizar e capacitar as pequenas e médias empresas (PME) da região de Lisboa, através da integração dos princípios ESG nas suas estratégias de negócio, para a adopção de práticas empresariais mais sustentáveis, reforçando a sua resiliência, adaptabilidade e competitividade internacional.

A monitorização será efectuada com a aplicação do Barómetro All About ESG, uma ferramenta digital que permitirá avaliar a evolução das PME na adopção de práticas ESG e identificar constrangimentos e oportunidades de melhoria. O projecto será desenvolvido até Março de 2027.

A iniciativa surge num contexto em que a sustentabilidade e o cumprimento dos critérios ESG se afirmam como requisitos estratégicos para o acesso a mercados, investimento e financiamento, especialmente para as empresas que integram cadeias de valor globais.