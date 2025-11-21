uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 21-11-2025 15:00

PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira

PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira
Rui Rocha (PSD) entra como vogal na administração dos SMAS de Vila Franca de Xira - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Presidência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento fica nas mãos de Arlindo Dias e entra Rui Rocha, do PSD, como vogal da administração.

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira procedeu à nomeação dos novos membros do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na primeira reunião de câmara do mandato.
Com base na proposta agora aprovada, o novo conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira passa a ser composto por Arlindo de Matos Dias (presidente), Marina Tiago (vogal administradora) e entra novamente um nome do PSD na administração, com Rui Rocha a ocupar o cargo de vogal. A nomeação gerou críticas entre alguma oposição, que considerou tratar-se novamente de um acordo pós-eleitoral feito entre PS e a coligação liderada pelo PSD, apesar de esta última ter negado qualquer acordo e, pelo contrário, garantir que a presença como vogal na administração dos SMAS visa acompanhar e inspeccionar o trabalho dos socialistas.
Os SMAS são dirigidos por um conselho de administração composto por um presidente e dois vogais, num órgão colegial que é responsável pela gestão dos serviços municipalizados, pela deliberação sobre matérias relativas aos recursos humanos, preparação das opções do plano e orçamento, elaboração dos documentos de prestação de contas e adopção de medidas que visem melhorar a organização e o funcionamento dos serviços. Compete ainda a este órgão actuar nas áreas relacionadas com a prestação do serviço público municipalizado e com a contratação de bens, serviços e empreitadas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar