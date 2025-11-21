PS e PSD voltam a dividir cargos nos SMAS de Vila Franca de Xira

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira procedeu à nomeação dos novos membros do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) na primeira reunião de câmara do mandato.

Com base na proposta agora aprovada, o novo conselho de administração dos SMAS de Vila Franca de Xira passa a ser composto por Arlindo de Matos Dias (presidente), Marina Tiago (vogal administradora) e entra novamente um nome do PSD na administração, com Rui Rocha a ocupar o cargo de vogal. A nomeação gerou críticas entre alguma oposição, que considerou tratar-se novamente de um acordo pós-eleitoral feito entre PS e a coligação liderada pelo PSD, apesar de esta última ter negado qualquer acordo e, pelo contrário, garantir que a presença como vogal na administração dos SMAS visa acompanhar e inspeccionar o trabalho dos socialistas.

Os SMAS são dirigidos por um conselho de administração composto por um presidente e dois vogais, num órgão colegial que é responsável pela gestão dos serviços municipalizados, pela deliberação sobre matérias relativas aos recursos humanos, preparação das opções do plano e orçamento, elaboração dos documentos de prestação de contas e adopção de medidas que visem melhorar a organização e o funcionamento dos serviços. Compete ainda a este órgão actuar nas áreas relacionadas com a prestação do serviço público municipalizado e com a contratação de bens, serviços e empreitadas.