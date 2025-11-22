uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 22-11-2025 07:00

Cabazes personalizáveis da Quinta da Lagoalva para oferecer no Natal

Cabazes podem ser adquiridos na Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, ou através da loja online - foto DR
Montados ao gosto do cliente, que escolhe os produtos e o formato da embalagem, ou com formato e conteúdo já definidos, à venda na Quinta e online.

A Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, está a preparar a época natalícia com uma oferta que pretende responder ao interesse crescente por produtos locais e de origem conhecida: cabazes de Natal totalmente personalizáveis, com os principais produtos da propriedade. Os cabazes podem ser montados ao gosto do cliente, que escolhe os produtos e o formato da embalagem. Para quem prefere uma decisão rápida, a Lagoalva apresenta também várias sugestões já definidas, disponíveis para consulta online. A iniciativa pretende reforçar a ligação à região e promover o consumo de produtos nacionais. Os cabazes podem ser adquiridos directamente na loja da Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, ou através da loja online, onde todas as sugestões estão reunidas. A equipa encontra-se disponível para apoiar escolhas e adaptar as opções a necessidades específicas.

