uma parceria com o Jornal Expresso
22/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 22-11-2025 10:00

Santarém emite 15 mil ‘vouchers’ para compras de Natal no comércio local

Santarém emite 15 mil ‘vouchers’ para compras de Natal no comércio local
Reino de Natal volta a ter como palco o Jardim da Liberdade - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O programa de animação Reino de Natal em Santarém será inaugurado no dia 28 de Novembro, mas as iluminações decorativas serão ligadas uma semana antes.

A Câmara de Santarém vai disponibilizar na quadra natalícia que se avizinha 15.000 vouchers, no valor de 10 euros e com custo de aquisição de 5 euros, como incentivo ao comércio local e apoio às famílias. Os vales de compras podem ser adquiridos a partir de 1 de Dezembro, no Posto de Turismo de Santarém e nas juntas de freguesia aderentes, revelou o município. Os vouchers adquiridos só podem ser utilizados em compras realizadas nos estabelecimentos aderentes, com um período de utilização válido de 1 de Dezembro a 15 de Janeiro.
Entretanto, a Câmara de Santarém informou também que este ano as actividades do programa de animação Reino de Natal em Santarém vão começar mais cedo, “a pensar no comércio local e na dinâmica que desejamos para Santarém”. As iluminações decorativas serão ligadas no dia 21 de Novembro e no dia 28 de Novembro será inaugurado o Reino de Natal no Jardim da Liberdade. A roda gigante será uma das novidades da edição deste ano.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar