Traduz Resultados com múltiplos serviços e soluções financeiras com disponibilidade permanente

A Traduz Resultados, empresa de contabilidade e fiscalidade com sede no Porto Alto, foi criada por Alexandre Neves, natural de Santarém, que para além de sócio-gerente é director financeiro, e Rogério Mesquita, igualmente sócio-gerente, com as funções de director técnico. Conheceram-se na Escola Profissional de Salvaterra de Magos e ambos têm muitos anos de experiência profissional no sector.

Para além da contabilidade, a Traduz Resultados é especializada em fiscalidade, recursos humanos, nomeadamente a parte salarial e análise económica e financeira, estando sempre disponível para dar resposta às solicitações dos clientes e procurando antecipar cenários para melhor ajudar nas suas decisões estratégicas.

Também presta serviços de explicações e formações, contratação pública, consultoria financeira de gestão, e consultoria em redução de custos. Apresenta como características diferenciadoras a honestidade, humildade e capacidade de fazer.

“Estamos sempre disponíveis e do lado da solução, em tudo o que esteja dentro do nosso alcance, da legalidade e das normas de ética pelas quais nos regemos. Diferenciamo-nos principalmente pela capacidade de dar valor acrescentado ao cliente e pela relação de proximidade que mantemos com os mesmos. Prezamos os valores da lealdade e honestidade, e estamos presentes e disponíveis, mesmo nos momentos menos positivos”, sublinham os seus responsáveis.

A maioria dos clientes da empresa é das áreas de Santarém e Lisboa, mas espalham-se de Norte a Sul. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00, e ao sábado sempre que necessário. O acompanhamento é feito sempre que os clientes necessitam, uma vez que o lema da empresa assim o exige.

O balanço da actividade é considerado como “extremamente positivo, tendo havido um crescimento sustentado, com angariação constante de novos clientes e novas valências, o que se tem reflectido no aumento do volume de negócios”.