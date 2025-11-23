uma parceria com o Jornal Expresso
23/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 23-11-2025 12:00

Animação de Natal regressa a Rio Maior e às Marinhas do Sal

Animação de Natal regressa a Rio Maior e às Marinhas do Sal
Os Presépios de Sal são uma das atracções do Natal em Rio Maior - foto arquivo O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Rio Maior vai promover um conjunto de iniciativas natalícias em todo o concelho, de 22 de Novembro a 6 de Janeiro.

Rio Maior vai mais uma vez assinalar a quadra natalícia com muita animação. O município vai promover um conjunto de iniciativas natalícias em todo o concelho, sob a designação Natal Rio Maior 2025, e nas Marinhas do Sal vão estar em exposição os tradicionais Presépios de Sal, com muita animação associada.
A Inauguração do Natal Rio Maior 2025 está agendada para sábado, 22 de Novembro, pelas 18h00, na Praça da República. Pelas 19h00 dá-se a inauguração dos Presépios de Sal nas Marinhas do Sal, com actuação do Coimbra Gospel Choir, ligação da iluminação de Natal, espectáculo de pirotecnia e muita música e animação. A programação estende-se até 6 de Janeiro de 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar