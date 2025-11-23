uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 23-11-2025 18:00

Coruche sorteia 7.500 euros para dinamizar comércio local no Natal

Foto: CM Coruche
Foto: CM Coruche
Iniciativa tem 55 prémios para incentivar compras de proximidade e envolve comerciantes, juntas de freguesia e programas de animação natalícia para toda a família.

A Câmara Municipal de Coruche volta a apostar no comércio de proximidade durante a época festiva com a campanha “No Natal, Coruche é o Local”, que atribui 55 prémios no valor total de 7.500 euros aos clientes que façam compras no comércio tradicional.
A iniciativa decorre entre 22 de Novembro e 6 de Janeiro de 2026 e funciona através da atribuição de senhas por cada 15 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, até ao máximo de 30 senhas por compra. As participações devem ser depositadas nas tômbolas instaladas no Posto de Turismo, Museu Municipal, juntas de freguesia ou Delegação Municipal do Couço.
Os prémios serão atribuídos em vouchers para utilizar no comércio local, variando entre os 1.000 euros do primeiro prémio e os 50 euros dos 25 prémios finais. Para levantar o prémio, os vencedores terão de apresentar a factura da compra correspondente e documento de identificação.
A campanha abrange todo o comércio a retalho do concelho, com excepção de veículos automóveis e motociclos, incluindo ainda cabeleireiros, institutos de beleza, agências de viagens e bancas do Mercado Municipal. Nestes casos, apenas são válidas facturas referentes a produtos de cosmética ou perfumaria.
As senhas só serão consideradas válidas se incluírem nome completo, contacto ou morada e o carimbo do estabelecimento. O sorteio público está marcado para 12 de Janeiro de 2026, às 14h00, no Posto de Turismo de Coruche.
A iniciativa integra também um programa de animação natalícia para toda a família e é promovida em parceria com a Associação de Comerciantes, juntas de freguesia e delegação municipal do Couço.

