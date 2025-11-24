uma parceria com o Jornal Expresso
24/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 24-11-2025

petMaxi comemora 10 anos e inaugura armazém automático

O evento contou com a moderação da jornalista Teresa Silveira e com testemunhos nacionais e internacionais.

A petMaxi, referência no sector da alimentação para animais, comemorou no dia 21 de Novembro, em Ferreira do Zêzere, o seu 10.º aniversário de actividade. O evento assinalou também a inauguração do novo armazém automático, representando mais um passo na modernização e crescimento da empresa.

Luís Guilherme, CEO e Administrador, juntamente com a sua equipa petMaxi, recebeu parceiros, clientes e amigos para celebrar e partilhar a evolução da empresa ao longo da última década, bem como refletir sobre o futuro do sector em Portugal e no mundo.

O evento contou com a moderação da jornalista Teresa Silveira e com testemunhos nacionais e internacionais (Marrocos e Venezuela), num painel inspirador e com profundo conhecimento sobre a área.

