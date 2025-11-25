Economia | 25-11-2025 11:19
Azambuja acolhe Feira das Ideias a 30 de Novembro
Projecto criado pela azambujense Catarina Sardo alia oportunidades de negócio à sustentabilidade. Com 35 expositores a primeira edição da Feira das Ideias vai decorrer no pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja.
Feira das Ideias é o nome do evento criado por Catarina Sardo, que promete variedade e oportunidades de compra de artigos de moda e acessórios em segunda mão, artesanato, livros, brinquedos, doçaria, antiguidades, entre outros produtos. A iniciativa vai decorrer no domingo, 30 de Novembro, das 10h00 às 17h00, no interior do pavilhão do Grupo Desportivo de Azambuja.
Natural de Azambuja, Catarina Sardo, 35 anos, inspirou-se na Feira da Bagageira em Lisboa, onde era habitual vender roupa em segunda mão para criar uma feira semelhante em Azambuja, “onde cada um traz a sua ideia de ganhar dinheiro extra”. Além dos artigos que habitualmente se encontram neste tipo de feiras este é também um espaço onde projectos online se podem aproximar fisicamente do público estando presentes em banca, destaca.
Nesta primeira edição a Feira das Ideias, que alia a criatividade à sustentabilidade, vai contar com 35 expositores, música ambiente e animação infantil. A maior parte dos vendedores são do concelho de Azambuja. É intenção de Catarina Sardo realizar o evento uma vez por mês.
