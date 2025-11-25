Chef Sancho Esteves transforma a codorniz na estrela do Vilabrasa

A codorniz foi rainha à mesa de 29 restaurantes de várias freguesias do concelho de Alenquer, de 1 a 16 de Novembro. Na 11.ª edição da Quinzena Gastronómica da Codorniz, o restaurante VilaBrasa, no Carregado, apostou forte neste produto endógeno de Alenquer e alargou a carta a vários pratos confeccionados com essa ave, desde entradas a pratos principais.

Pica-pau de codorniz, torricado de escabeche de codorniz, tempura de codorniz e ovos rotos de codorniz são algumas das iguarias da responsabilidade do chef Sancho Esteves e que fizeram sucesso durante a iniciativa. “Numa semana de codorniz já vendemos perto de 50 caixas, ou seja, já estamos quase iguais ao que vendemos no ano passado, a quinzena toda”, disse o chefe a O MIRANTE, a meio do evento, acrescentando que, para a codorniz ter visibilidade, é trabalhada o ano todo, funcionando a quinzena gastronómica como uma montra. “Nós notamos que somos visitados por clientes novos, que vêm até nós pela primeira vez por causa da codorniz”, relata.

Codorniz é uma carne saudável

Sancho Esteves explica que a codorniz é uma ave fácil de confeccionar e, por ser uma carne branca, é saudável. No VilaBrasa a codorniz não é cozinhada inteira. As pernas e os peitos são separados e existe cuidado para que a carne se mantenha tenra. “Temos a nossa codorniz de Outono, feita com uma base de puré de batata-doce, cogumelos e espargos salteados; depois, a codorniz é corada e leva um ovo de codorniz estrelado, uns crocantes de batata-doce roxa e o nosso molho. Temos também a codorniz com puré de castanha, chips de castanha, castanha assada, a codorniz e o molho de vinho do Porto. Temos ainda a codorniz com foie gras e texturas de maçã, ou seja, maçã glaceada, maçã fresca, salada verde de maçã e redução de vinho do Porto”, explica o chef, enquanto prepara mais um prato para servir ao almoço.

O VilaBrasa abriu em 2019 e funciona todos os dias excepto no dia de Natal. Cerca de 15 funcionários garantem que os clientes são servidos com qualidade, e o menu é da responsabilidade do chefe, com o apoio e trabalho de toda uma equipa.

A Quinzena Gastronómica, promovida pela Câmara de Alenquer há 11 edições, incluiu também a harmonização com vinhos locais, como o Semillon 2021 da Quinta do Pinto, que foi um dos vencedores do IX Concurso de Vinhos de Alenquer. A iniciativa gastronómica conta com a parceria da Interaves, empresa líder na produção de codorniz em Portugal, sediada no concelho.