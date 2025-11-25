Escola Superior de Educação de Santarém celebrou o 46º aniversário

A procura dos cursos TeSP (Cursos Técnicos Superiores Profissionais), das licenciaturas e dos mestrados permitiu que praticamente todas as vagas fossem preenchidas, na maioria dos cursos, foi um dos aspectos realçados na cerimónia que assinalou, no dia 12 de Novembro, o 46º aniversário da Escola Superior de Educação de Santarém (ESES). Ao longo destes anos, a escola tem diversificado a sua oferta formativa, procurando dar resposta a necessidades de formação a nível regional e nacional.

Na sessão, em que participaram parceiros institucionais, docentes, funcionários não docentes, estudantes e diversas individualidades ligadas à educação e à investigação, foi também evidenciado o papel central da investigação. O Centro de Investigação em Qualidade de Vida (CIEQV), no qual se encontram integrados, como investigadores, a maioria dos docentes da ESES, continua a afirmar-se como uma referência nacional na produção científica, o pólo do CIAC – Centro de Investigação em Artes e Comunicação, da Universidade do Algarve, tem aprofundado a presença da instituição em projectos relacionados com as problemáticas da literacia digital. Estas actividades de investigação têm permitido organizar vários encontros e jornadas científicas que promovem a partilha de conhecimentos e a troca de experiências.

João Moutão, presidente do Instituto Politécnico de Santarém, e Teresa Ferreira, em representação do Presidente da Câmara de Santarém, reconheceram o trabalho desenvolvido pela Escola Superior de Educação ao longo da sua existência. A escola tem procurado não só aprofundar a sua ligação aos parceiros locais, nacionais e internacionais como também tem diversificado a sua rede de instituições parceiras. Um dos momentos mais simbólicos da cerimónia foi a distinção dos colaboradores com 25, 30 e 35 anos de serviço.

A celebração contou com um momento musical protagonizado por alunos da ESES, sob a orientação da Professora Ana Margarida Togtema, que trouxe um ambiente mais leve e celebrativo à sessão, e terminou com um magusto convívio, que juntou toda a comunidade académica num momento de proximidade e partilha.