uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 27-11-2025 11:50

Torres Novas com campanha de Natal que ajuda famílias e comerciantes

mercado de natal
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Município de Torres Novas volta a disponibilizar ‘vouchers’ de 10 euros para os munícipes comprarem a metade do valor e fazerem as suas compras no comércio local durante a quadra natalícia.

A Câmara de Torres Novas volta, à semelhança de anos anteriores, a promover a campanha Torres Novas - Natal Local como forma de “apoio directo às famílias e ao comércio local”, destacou o presidente do município, José Trincão Marques (PS) na reunião de 26 de Novembro. A proposta para a implementação da campanha, que vai decorrer de 5 de Dezembro a 11 de Janeiro, foi aprovada por unanimidade com o vereador do PSD, António Abreu, a destacar o seu “impacto essencial no comércio local”.

No total, o município vai alocar a esta iniciativa um valor de 75 mil euros que se vai traduzir em 150 mil euros em cartões de 10 euros, que podem ser adquiridos pelos munícipes por metade do valor a partir de 5 Dezembro. Desta forma, destaca a autarquia, “procura-se incentivar o consumo ao nível local, tornando-o mais atractivo e apelando à sustentabilidade da economia local”.

A campanha destina-se aos estabelecimentos, com área não superior a 300 m2, que detenham Classificação das Atividades Económicas (CAE), nomeadamente: comércio a retalho, alojamento, restauração e similares, actividades fotográficas, actividades das agências de viagem, actividades dos operadores turísticos, actividades de ginásio (fitness), reparação de calçado e de artigos de couro, lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles, atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza e actividades de tatuagem e similares.

Os cartões vão poder ser adquiridos, até ao valor máximo de 25 euros por pessoa, no serviço de Tesouraria do Município de Torres Novas, na bilheteira do Teatro Virgínia e no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1745
    26-11-2025
    Capa Vale Tejo
    26-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar