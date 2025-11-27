Torres Novas com campanha de Natal que ajuda famílias e comerciantes

Município de Torres Novas volta a disponibilizar ‘vouchers’ de 10 euros para os munícipes comprarem a metade do valor e fazerem as suas compras no comércio local durante a quadra natalícia.

A Câmara de Torres Novas volta, à semelhança de anos anteriores, a promover a campanha Torres Novas - Natal Local como forma de “apoio directo às famílias e ao comércio local”, destacou o presidente do município, José Trincão Marques (PS) na reunião de 26 de Novembro. A proposta para a implementação da campanha, que vai decorrer de 5 de Dezembro a 11 de Janeiro, foi aprovada por unanimidade com o vereador do PSD, António Abreu, a destacar o seu “impacto essencial no comércio local”.

No total, o município vai alocar a esta iniciativa um valor de 75 mil euros que se vai traduzir em 150 mil euros em cartões de 10 euros, que podem ser adquiridos pelos munícipes por metade do valor a partir de 5 Dezembro. Desta forma, destaca a autarquia, “procura-se incentivar o consumo ao nível local, tornando-o mais atractivo e apelando à sustentabilidade da economia local”.

A campanha destina-se aos estabelecimentos, com área não superior a 300 m2, que detenham Classificação das Atividades Económicas (CAE), nomeadamente: comércio a retalho, alojamento, restauração e similares, actividades fotográficas, actividades das agências de viagem, actividades dos operadores turísticos, actividades de ginásio (fitness), reparação de calçado e de artigos de couro, lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles, atividades de salões de cabeleireiro e institutos de beleza e actividades de tatuagem e similares.

Os cartões vão poder ser adquiridos, até ao valor máximo de 25 euros por pessoa, no serviço de Tesouraria do Município de Torres Novas, na bilheteira do Teatro Virgínia e no Palácio dos Desportos Helena Sentieiro.