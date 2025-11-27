Xira Wine Awards premiou a excelência da produção vinícola na região

Valorizar o vinho português e dar visibilidade ao trabalho dos produtores, das quintas e das marcas que de norte a sul do país fazem do vinho um verdadeiro embaixador de Portugal, foi o principal objectivo da primeira edição dos Xira Wine Awards, inserida na terceira edição do Xira Wine Fest que se realizou no último fim de semana no Pavilhão do Cevadeiro em Vila Franca de Xira.

A cerimónia de entrega dos prémios do primeiro concurso nacional de vinhos promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira atribuiu três medalhas Grand’Ouro, 11 medalhas de Ouro e uma medalha de Prata. As medalhas Grand’Ouro foram entregues à Enoport, Douro Ansiães e Vinhos Franco. As medalhas de ouro foram para a Quinta Vale Benfeito (três medalhas), Adega MOOR, Enoport (duas medalhas), 100Hectares, Quinta das Corriças, Quinta da Alorna, Quinta Margem da Arada e Condado Portucalense.

Já a medalha de prata foi para a Companhia das Lezírias. “Há aqui um trabalho não só de promoção da arte do vinho, da qualidade do vinho, mas também a possibilidade de motivarmos as pessoas a sentarem-se à mesa, com um copo de vinho, com tempo para conversar, para reflectir e usufruir”, sublinhou a vice-presidente do município, Marina Tiago, na sua intervenção no jantar com os produtores premiados, realizado no Lezíria Parque Hotel. Além dos vinhos distinguidos no concurso, marcou presença o “Encostas de Xira”, o vinho de produção municipal que se tem vindo a afirmar no mercado vitivinícola nacional e internacional.

O júri, composto por 21 provadores e 3 júris de mesa, avaliou 50 referências de vinho, entre brancos, tintos, espumantes e licorosos, provenientes de 22 produtores do território continental. António Ventura, João Cruz e Paulo Laureano foram os membros do júri, e Mário Louro o director e embaixador do concurso. A entrega dos prémios do Xira Wine Awards antecedeu a 3ª edição do Xira Wine Fest, que decorreu de 14 a 16 de Novembro e voltou a ter feedback positivo dos visitantes e do município, contando com a participação de três dezenas de produtores nacionais e uma programação que convidou o público a embarcar numa viagem pelos sabores e aromas do universo vínico português.