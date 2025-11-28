uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 28-11-2025 10:00

Bolsas de estudo dos restaurantes McDonald’s do franquiado Pedro Catarino

Sete bolsas de estudo foram entregues pelos restaurantes McDonald's do franquiado Pedro Catarino em Torres Novas, Tomar, Abrantes e Porto de Mós - foto DR
Sete colaboradores de Torres Novas, Tomar, Abrantes e Porto de Mós vão ser apoiados no âmbito do projecto UP.

Os restaurantes McDonald’s de Torres Novas, Tomar, Abrantes e Porto de Mós, do franquiado Pedro Catarino, atribuíram 7 bolsas de estudo a colaboradores, no âmbito do projecto ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s.
As bolsas de estudo que, segundo uma nota de imprensa, representam um investimento global superior a 7 mil euros, visam apoiar financeiramente os jovens da região no seu percurso no Ensino Superior, reforçando a aposta no desenvolvimento do seu talento interno.
No conjunto dos quatro restaurantes da organização do franquiado Pedro Catarino, mais de metade dos 208 colaboradores têm menos de 25 anos, procurando a McDonald’s apoiar e incentivar estes jovens a concluírem os seus estudos com o propósito de contribuir para a construção do seu futuro.
O ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s Portugal vai já na sua 6ª edição, incentivando o acesso ou a conclusão do Ensino Superior. Desde 2020, a McDonald’s atribui anualmente cerca de 250 bolsas de estudo – no mínimo uma por restaurante - a nível nacional. Para além deste número, muitos franquiados atribuem, localmente, bolsas de estudo de forma complementar a este programa.

