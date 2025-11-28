uma parceria com o Jornal Expresso
28/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 28-11-2025 12:00

Opel Frontera Electric com mais autonomia

Opel Frontera Electric com mais autonomia
Novo Frontera "Extended Range" permite conduzir até 409 quilómetros em modo totalmente eléctrico - foto DR
Possibilidade de percorrer até 409 quilómetros sem emissões locais entre recargas. Na LPM Leiria, Caldas da Rainha e Santarém.

Um design característico e robusto, muito espaço e inúmeras soluções inteligentes, são características que todas as variantes do Frontera apresentam. As duas variantes híbridas oferecidas desde o lançamento no mercado e o Frontera Electric com uma bateria de 44 kWh são agora acompanhadas pela nova versão totalmente eléctrica.
A capacidade da bateria aumenta em 10 kWh, enquanto o consumo de energia diminui. Isto permite que o novo Frontera Electric “Extended Range” possa percorrer até 409 quilómetros sem emissões locais entre recargas (WLTP). Deste modo, os clientes de veículos eléctricos a bateria, têm agora uma escolha: se conduzem principalmente em áreas urbanas, o carro eléctrico com uma bateria mais pequena e uma autonomia de até 305 quilómetros (WLTP), é suficiente. Já aqueles que pretendem percorrer distâncias mais longas com o Frontera Electric podem optar pela nova variante “Extended Range” com uma bateria maior.

